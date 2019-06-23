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أكاديمي سعودي بارز يكشف ما يجري داخل الأسرة الحاكمة وامتعاض كبار الأمراء ورجال الدولة من الملك سلمان

كتب خاص "وطن"
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كشف الاكاديمي السعودي، الدكتور سعيد بن ناصر الغامدي، عن “تدهور” أسهم الملك سلمان بن عبد العزيز، داخل الأسرة الحاكمة، وعند كبار رجال الدولة.

وقال الغامدي في تغريدة يتيمة رصدتها “وطن”، إن أنباء من المملكة تؤكد نزول أسهم الملك داخل الأسرة وعند كبار رجال الدولة؛ لشعورهم بضعفه، والطوق الحديدي المضروب حوله، بحيث يتعذر الوصول إليه، وزيادة التوغل الإماراتي في مفاصل الدولة، وتفاقم تهور الابن بشكل قد يوصل الدولة والبلاد إلى كارثة “.

وكانت تقارير تحدثت عن اعتقال ابن سلمان، للدكتور نايف بن محمد بن خالد بن حثلين، وهو أحد وجهاء وشيوخ قبيلة العجمان، وجلساء والده الملك سلمان، بعد نصيحة “سرية” قدمها له، الامر الذي يكشف درجة تحكم الأمير الصغير في قرارات القصر وتهميش والده الملك سلمان.

وتسود حالة استياء عارمة الأسرة الحاكمة، من تصرفات ابن سلمان التي يصفها كثيرين بالطائشة وغير المدروسة، وكان أبرزها حملة اعتقال الامراء وكبار رجال الدولة في فندق الريتز كارلتون الامر الذي فاقم الأزمة بين أمراء آل سعود وابن سلمان.

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