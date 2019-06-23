أحمد الجارالله يدعو لتحقيق حلم الإمارات الخبيث وتقسيم اليمن لما له من “فوائد” كثيرة ومهمة!
أثار الكاتب الكويتي، أحمد الجارالله، جدلاً واسعاً، في تحريضه على تقسيم اليمن، وفصل جنوبه عن شماله، وهي الرغبة التي تحلم بها الإمارات.
وقال الجارالله في تغريدة رصدتها “وطن”، ” فصل الجنوب اليمني عن الشمال مفيد، حيث ستصبح عدن دولة عازلة، وأمينة على أمنها الوطني وأمن جيرانها ويسهل حماية الحدود السعودية مع الشمال ومساعدة جيش يمن الشمالي لحماية بلاده من الغزو الايراني والذي بدأ عليها الوهن نتيجة الحصار الدولي ضده”.
وأضاف “المبررات الإيجابية للفصل كثيرة ومهمة”.
ولم تكن تلك الدعوة الاولى من نوعها لتقسيم اليمن، حيث أطلق ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي، قبل أيام نفس الدعوة مطالباً فصل الجنوب عن الشمال، وهو الامر الذي عرضه إلى موجة انتقاد واضحة من قبل المغردين الذين هاجموه.
ومن جانبه قدم الخبير بالقانون الدولي، محمود رفعت، بلاغ إلى النيابة العامة الكويتية، ضد الجارالله، لتحريضه على تقسيم اليمن، معتبراً الأمر دعوة لتعطيل نصوص دستور الكويت بمواد ١ و١٢ كما قد يترتب على تحريضه تضرر علاقات الكويت بدولة أخرى والمعاقب بنص م ٤ من قانون ٣١ لسنة ١٩٧١ وتحريضه جنائي بنص قانون الجزاء الكويتي.