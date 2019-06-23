أحمد الجارالله
الهدهد

أحمد الجارالله يدعو لتحقيق حلم الإمارات الخبيث وتقسيم اليمن لما له من “فوائد” كثيرة ومهمة!

كتب خاص "وطن"
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أثار الكاتب الكويتي، أحمد الجارالله، جدلاً واسعاً، في تحريضه على تقسيم ، وفصل جنوبه عن شماله، وهي الرغبة التي تحلم بها الإمارات.

وقال الجارالله في تغريدة رصدتها “وطن”، ” فصل الجنوب اليمني عن الشمال مفيد، حيث ستصبح دولة عازلة، وأمينة على أمنها الوطني وأمن جيرانها ويسهل حماية الحدود مع الشمال ومساعدة جيش يمن الشمالي لحماية بلاده من الغزو الايراني والذي بدأ عليها الوهن نتيجة الحصار الدولي ضده”.

وأضاف “المبررات الإيجابية للفصل كثيرة ومهمة”.

ولم تكن تلك الدعوة الاولى من نوعها لتقسيم اليمن، حيث أطلق ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة ، قبل أيام نفس الدعوة مطالباً فصل الجنوب عن الشمال، وهو الامر الذي عرضه إلى موجة انتقاد واضحة من قبل المغردين الذين هاجموه.

ومن جانبه قدم الخبير بالقانون الدولي، محمود رفعت، بلاغ إلى النيابة العامة الكويتية، ضد الجارالله، لتحريضه على تقسيم اليمن، معتبراً الأمر دعوة لتعطيل نصوص دستور بمواد ١ و١٢ كما قد يترتب على تحريضه تضرر علاقات بدولة أخرى والمعاقب بنص م ٤ من قانون ٣١ لسنة ١٩٧١ وتحريضه جنائي بنص قانون الجزاء الكويتي.

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