تطوّرات دراماتيكية في إثيوبيا .. محاولة انقلاب ومقتل رئيس هيئة الأركان ورئيس ولاية “أمهرة” ومستشاره

قتل رئيس هيئة الأركان الإثيوبي في منزله بأديس أبابا بالتزامن مع محاولة انقلاب في إقليم أمهرة.

وذكرت وسائل إعلام رسمية إثيوبية الأحد أن رئيس ولاية أمهرة ومستشاره قتلا خلال محاولة انقلاب في الولاية.

وأضافت وسائل الإعلام أن رئيس الولاية أمباتشو مكونن ومستشاره تعرضا للهجوم في مكتبيهما السبت لكن التقارير لم تشر بأصابع الاتهام إلى أحد.

وأعلن مسؤول حكومي إثيوبي إحباط محاولة انقلاب مسلح على حكومة إقليم “أمهرا” شمالي البلد الأفريقي، مساء السبت.

وقال نغوسو طلاهون، السكرتير الصحفي لرئيس الوزراء، آبي أحمد علي‎، إن مجموعة مسلحة حاولت، في السابعة من مساء السبت بالتوقيت المحلي (17:00 ت.غ)، إسقاط حكومة إقليم “أمهرا”، والسيطرة على السلطة، لكن تم إحباط المحاولة، حسب ما نقله التلفزيون الرسمي.

وأضاف طلاهون، في تصريح مقتضب للتليفزيون الرسمي، أن الحكومة الفيدرالية ستتدخل لتهدئة الأوضاع، بعد أن تم إحباط المحاولة، التي قامت بها مجموعة تدعي أنها “قوة تغيير”، دون إضافة تفاصيل أخرى.

وقالت وكالت الأناضول إن المجموعة المسلحة (غير معروف هويتها وعدد أفرادها) حاولت الاستيلاء على مقر حكومة الإقليم في مدينة “بحر دار”.

وأفادت باندلاع حرائق في مبانٍ حكومية بالمدينة، فيما هرع مواطنون في الشوارع.

ويتمتع إقليم “أمهرا” بحكم ذاتي، ويترأس حكومته أحد أحزاب الائتلاف الحاكم، وهو حزب “شعب أمهرا الديمقراطي”.‎