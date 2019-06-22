مغرد عُماني يلجم مستشاراً سعودياً تطاول على سلطنة عُمان: ما بين إيران وأمريكا وعُمان شغل كبار (للبالغين فقط)!

رد مغرد عُماني شهير، على الكاتب الاقتصادي السعودي محمد نافع، بعد تطاوله على جهود الوساطة التي تقودها سلطنة عمان في تهدئة الأجواء المتوترة بين إيران وأمريكا في الخليج العربي.

وأستطاع المغرد العماني “شاهين” من إلجام الكاتب السعودي الذي تطاول على جهود السلطنة قائلاً له :” إن ما بين إيران وأمريكا وعُمان شغل كبار (للبالغين فقط 🔞) !.

وكان المستشار محمد نافع علق على الوساطة العمانية قائلا في تغريدة رصدتها “وطن”، ” دولة عربية عرف أنها على علاقة ممتازة مع شريفة تقوم بدور استماتة لتهدئة الأوضاع لوقف أي ضربات أمريكية قادمة”، مضيفاً :” حسبي الله ونعم الوكيل على كل من يدافع عن هذه الدولة”.

خاص🔴🔴



دولة عربية عرف أنها على علاقة ممتازة مع شريفة تقوم بدور استماتة لتهدئة الأوضاع لوقف أي ضربات أمريكية قادمة ..



حسبي الله ونعم الوكيل على كل من يدافع عن هذه الدولة — المستشار محمد نافع (@Abualfawarss123) June 20, 2019

فما كان من “الشاهين” الا الرد وأخرس الكاتب السعودي قائلاً له :” الأهداف العسكرية في إيران معلومة لديكم فأقلعوا بطائراتكم واقصفوهم أن اتصفتم بالجرأة والشجاعة الكافيان ولديكم الخبرة والحكمة في إدارة الحروب من الجيل الجديد، اما ما بين إيران وأمريكا وعمان فهذا شغل كبار (للبالغين فقط 🔞)

ود نافع

الأهداف العسكرية في إيران معلومة لديكم فأقلعوا بطائراتكم واقصفوهم أن اتصفتم بالجرأة والشجاعة الكافيان ولديكم الخبرة والحكمة في إدارة الحروب من الجيل الجديد.

اما ما بين إيران وأمريكا وعمان فهذا شغل كبار (للبالغين فقط 🔞) https://t.co/mf8rXJ7ryg — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) June 21, 2019

وكانت وكالة “رويترز” للأنباء، نقلت عن مسؤولين إيرانيين قولهم إن سلطنة عمان نقلت رسالة من الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لليلة أول أمس، إلى طهران، حذر فيها ترامب طهران من أن الهجوم العسكري صار وشيكاً.

وبحسب ما تقوله الوكالة، قال ترامب في رسالته “لا نريد الحرب بل محادثات” وهو منح طهران “فترة زمنية محددة” لبدء المحادثات.

ولم تكشف رويترز عن هوية مصادرها ولكنها قالت إن طهران ردت على عمان قائلة “إن الزعيم الأعلى (آية الله علي خامنئي) يعارض أي نوع من المحادثات مع أميركا، لكن الرسالة ستنقل إليه”.

وحذرت إيران فوراً من العواقب الإقليمية والدولية لأي عمل عسكري أميركي.