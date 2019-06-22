مستشار ابن زايد أصيب بـ”خيبة أمل” كبيرة عقب تراجع ترامب عن ضرب إيران.. هكذا سخر منه كاتب عُماني

جن جنون الأكاديمي الإماراتي الدكتور عبدالخالق عبدالله، مستشار ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، ووجه انتقادات حادة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد إعلانه تراجعه عن توجيه ضربة عسكرية لإيران ردا على إسقاط الطائرة الأمريكية المسيرة قبل يومين.

وتساءل “عبدالله” معبرا عن خيبة أمله الكبيرة في ترامب:”يا ترى لماذا ألغى الهجوم وغير رأيه في الدقائق الأخيرة من الساعة، هل هو أيضا فقاعة صوتية يهدد ويتوعد ثم يتراجع”

يا ترى لماذا ألغى الهجوم وغير رأيه في الدقائق الأخيرة من الساعة. هل هو أيضا فقاعة صوتية يهدد ويتوعد ثم يتراجع أم هو نسخة منقحة من الرئيس المتردد وقليل الحيلة اوباما أم فقدت امريكا قدرتها على تأكيد هيبتها ضد خصومها وفقدت مصداقيتها بين أصدقائها أم انها واشنطن المتخبطة في قراراتها https://t.co/MFnamEjFoy — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) June 21, 2019

وتابع في تغريدته التي رصدتها (وطن) مهاجما الرئيس السابق أوباما والنظام الأمريكي:”أم هو نسخة منقحة من الرئيس المتردد وقليل الحيلة اوباما أم فقدت امريكا قدرتها على تأكيد هيبتها ضد خصومها وفقدت مصداقيتها بين أصدقائها أم انها واشنطن المتخبطة في قراراتها”

وسخر الكاتب العُماني المعروف عباس المسكري من حالة الجنون التي أصابت مستشار ابن زايد بقوله:”لا دكتور أعتقد هو كان يفكر إيران مثل الخرفان لي متعود يهددها ويطيح شعرها من الخوف”

لا دكتور أعتقد هو هو كان يفكر إيران مثل الخرفان لي متعود يهددها ويطيح شعرها من الخوف , لكن اكتشف امامه من يناده والمصيبه هو طاح شعره والمصيبه الأكبر الآن راح يطالب بعمل باروكة من شعر الخرفان لي كان يهددها — عباس المسكري (@AbbasAlmaskary) June 21, 2019

وتابع سخريته:”لكن اكتشف امامه من يناده والمصيبة هو طاح شعره والمصيبة الأكبر الآن راح يطالب بعمل باروكة من شعر الخرفان لي كان يهددها”

وجاءت عشرات الردود تسخر من تغريدة مستشار ابن زايد، وخيبة أمله في ترامب الذي تراجع عن ضرب إيران في اللحظة الأخيرة، ونرصد لكم بعض هذه التعليقات.

اعطيك السبب .. أكيد شاف منشورك عن القوات الأمارتية الذي أبهرت به العالم ففكر ترمب ثم قرر قائلاً ايش الفائدة من وجودنا في المنطقة مع وجود الأمبراطورية الأمارتية العظمى .. فوكل الأمر لكم للتعامل مع الموقف .. والكل منتظر بطولاتكم في الدفاع عن مؤ……. — قناة تقرير (@tqriir) June 21, 2019

ولماذا تعولون على أمريكا ؟!

لماذا لا تذهبون أنتم والسعودية والبحرين لضرب إيران؟

أليس لديكم ترسانة أسلحة ضخمة؟

فلتتوجهوا بأنفسكم لتردعوا إيران ولا تكونوا كالعاهرة التي تصرخ في بلطجيها أن احمي شرفي 😃😃 — Nada Mostafa (@NadaMostafa66) June 21, 2019

واستدعت وزارة الخارجية في إيران اليوم، السبت، القائم بالأعمال الإماراتي في طهران احتجاجًا على انطلاق الطائرة الأمريكية المُسيرة التي أسقطها الحرس الثوري الإيراني من قاعدة عسكرية أمريكية في الإمارات.

وأفادت وكالة أنباء “فارس” الإيرانية بأن: “وزارة الخارجية الإيرانية استدعت القائم بالأعمال الإماراتي إثر العمل العدواني لطائرة التجسس الاميركية المسيرة التي اخترقت المجال الجوي الايراني انطلاقا من قاعدة عسكرية أميركية في الإمارات”.

وأوضحت الوكالة أنه “تم ابلاغ القائم بالأعمال الإيراني باحتجاج طهران الشديد على هذا الأمر”.

وذكرت أن رئيس دائرة الخليج في وزارة الخارجية الإيرانية أكد “رفض تقديم تسهيلات من الدول الأخرى للقوات الأجنبية للقيام بأي اعتداء على حدود إيران المائية والبرية والجوية”.

وشدد على أن تلك الدول “لا يمكنها أن تتنصل من المسؤولية في مثل هذه الحالات”.

وقالت الوكالة إنه: “وفقًا لشريط الفيديو الذي تم بثه حول مسار حركة الطائرة الأميركية المسيرة؛ كانت انطلقت من قاعدة “الظفرة” الجوية في منطقة “مصفح” في ضواحي أبوظبي”.

وأضافت أن “الطائرة المسيرة (غلوبال هاوك) أو RQ-4C تعد من أحدث طائرات التجسس في العالم وتقدر قيمها بأكثر من 200 مليون دولار”.

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن صباح الخميس عن إسقاط الدفاع الجوي للقوة الجوفضائية التابعة له فجرًا طائرة تجسس أميركية مسيرة بعد اختراقها الأجواء الإيرانية في سواحل محافظة هرمزكان جنوبي البلاد.

وأمس، أعلن ترامب أنه أوقف ضربة أمريكية على إيران قبل 10 دقائق من بدئها، لأنه “وجد أنها ستقتل 150 شخصًا، وهو رد غير مناسب على إسقاط طائرة مُسيرة”.

وقال ترامب في سلسلة تغريدات عبر “تويتر”: “كنا على وشك ضرب 3 مواقع في إيران أمس”، مضيفًا “نحن لسنا على عجلة من أمرنا”.

وتأتي هذا التطورات في وقت تشهد فيه منطقة الخليج توترات وحشد عسكري أمريكي يشبه بشكل كبير الأوضاع التي سبقت غزو العراق، بسبب ما تقول إنه تهديدات إيرانية لمصالحها في المنطقة.