الكاتب العُماني زكريا المحرمي
الهدهد

كاتب عُماني ساخراً من السعودية بعد استعداد ترامب للتفاوض مع إيران: ضاعت فلوسك يا صابر!!

كتب خاص "وطن"
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سخر الكاتب العماني زكريا المحرمي، من استعداد الرئيس الأمريكي، من التفاوض مع إيران دون أي شروط مسبقة.

ونشرت قناة الجزيرة القطرية خبراً عاجلاً جاء تحت عنوان ” ترامب لشبكة إن بي سي: مستعد للتفاوض مع #إيران دون أي شروط مسبقة”.

وسخر المحرمي من كلام ترامب قائلاً “: ضاعت فلوسك يا صابر!! “، في إشارة إلى الأموال التي دفعتها إلى بهدف حمايتها من “الغول” الإيراني على ما يبدو.

وحشدت الإدارة الأمريكية على مدار الأسابيع الماضية، قواتها العسكرية في العربي، بهدف توجيه ضربة عسكرية قاضية إلى إيران، حسبما حلمت السعودية، ولكن يبدو أن الرياح لم تأت بما تشتهيه السفن، اذا قرر ترامب إلغاء ضربة عسكرية فجر الجمعة، إلى إيران في أخر لحظاتها بعد إسقاط طهران طائرة عسكرية أمريكية فوق مضيق هرمز.

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  1. بنت السلطنه يقول

    كله هذا بسبب السلطنة
    هههههههههه

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