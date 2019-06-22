كاتب عُماني ساخراً من السعودية بعد استعداد ترامب للتفاوض مع إيران: ضاعت فلوسك يا صابر!!

سخر الكاتب العماني زكريا المحرمي، من استعداد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب من التفاوض مع إيران دون أي شروط مسبقة.

ونشرت قناة الجزيرة القطرية خبراً عاجلاً جاء تحت عنوان ” ترامب لشبكة إن بي سي: مستعد للتفاوض مع #إيران دون أي شروط مسبقة”.

عاجل | ترمب لشبكة إن بي سي: مستعد للتفاوض مع #إيران دون أي شروط مسبقة — الجزيرة – عاجل (@AJABreaking) June 21, 2019

وسخر المحرمي من كلام ترامب قائلاً “: ضاعت فلوسك يا صابر!! “، في إشارة إلى الأموال التي دفعتها السعودية إلى أمريكا بهدف حمايتها من “الغول” الإيراني على ما يبدو.

ضاعت فلوسك يا صابر!! https://t.co/d77ylLOtvm — زكريا المحرمي (@almuharrmi) June 21, 2019

وحشدت الإدارة الأمريكية على مدار الأسابيع الماضية، قواتها العسكرية في الخليج العربي، بهدف توجيه ضربة عسكرية قاضية إلى إيران، حسبما حلمت السعودية، ولكن يبدو أن الرياح لم تأت بما تشتهيه السفن، اذا قرر ترامب إلغاء ضربة عسكرية فجر الجمعة، إلى إيران في أخر لحظاتها بعد إسقاط طهران طائرة عسكرية أمريكية فوق مضيق هرمز.