فيديو| هكذا تتدرّب “قوة أمن مسندم” التابعة للجيش السلطاني العُماني في جبال إيطاليا

نشر حساب “التوجيه المعنوي” التابع لوزارة الدفاع العُمانية، على “تويتر”، فيديو يتضمن مشاهد مصوّرة من مُشاركة الجيش السلطاني العماني ممثلاً بقوّة أمن مسندم في التمرين العماني-الإيطالي المشترك (جبل شمس ٢) في إيطاليا.

وأرفق الحساب تغريدته ببيتٍ شعريّ جاء فيه:

(وَسَطَ الشَّدَائِدِ، وفي سَاحَاتِ الـوَغى بين عُرَى الخَطْبِ .. ثَبـاتٌ بِذهنٍ متَّقِدٍ، وإِقْـدامٌ مـع رباطـةِ جَأشِ)

وبدأ التمرين “العماني – الإيطالي” المشترك “جبل شمس 2” على الاراضي الايطالية خلال الفترة من الـ16 حزيران الجاري ويستمر حتّى الـ28 من نفس الشهر.

وانطلقت فعاليات التمرين بمشاركة عناصر من قوة أمن مسندم مع القوات البرية الإيطالية ممثلة في كتيبة المشاة الجبلية التاسعة بالجيش الإيطالي.

وتهدف مثل هذه التمارين الى تبادل الخبرات وتفعيل خطط التدريب والتمارين المشتركة وهي ضمن الخطة التدريبية التي تنتهجها قيادة الجيش السلطاني لإدامة المستويات العالية في الاداء والكفاءة التدريبية والقتالية لدى منتسبي الجيش السلطاني.

كما يأتي هذا التمرين في إطار البرامج لدى التدريبية السنوية التي ينفذها الجيش السلطاني مع الدول الشقيقة والصديقة.

يشار الى أن النسخة السابقة للتمرين “جبل شمس2” قد أقيمت على اراضي السلطنة في منطقة التمارين التابعة للجيش العماني بالجبل الأخضر عام 2016.