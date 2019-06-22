غادة عويس تُحرج أميرا سعوديا هاجم الإخوان ووصفهم بـ”أصحاب البدع” الذين يصافحون “الشيطان”

هاجم الأمير السعودية، سطام بن خالد بن عبد العزيز، جماعة الاخوان المسلمين، متهماً إياها بالولاء إلى “المرشد والحزب” وليس للدين والوطن، كما قال واصفاً إياهم كذلك بالتنظيم ذات “البدع”.

وأضاف الأمير السعودي المثير للجدل في تغريدة رصدتها “وطن”، الإخوان المسلمين هم تنظيم يدعون تطبيق الإسلام لكنهم في الحقيقة أصحاب بدع ولاؤهم للمرشد ولحزبهم وليس للدين أو الوطن كل دعواتهم شعارات لكسب تعاطف عامة المسلمين يضعون يدهم في يد الشيطان من أجل مصالحهم فرقوا الشعوب وجعلوها أحزابا تتناحر وكل هذا من أجل وصولهم إلى السلطة.

1️⃣ الإخوان المسلمين هم تنظيم يدعون تطبيق الإسلام لكنهم في الحقيقه أصحاب بدع ولاؤهم للمرشد ولحزبهم وليس للدين أو الوطن كل دعواتهم شعارات لكسب تعاطف عامة المسلمين يضعون يدهم في يد الشيطان من أجل مصالحهم فرقوا الشعوب وجعلوها أحزابا تتناحر وكل هذا من أجل وصولهم إلى السلطه — سطام بن خالد ال سعود (@sattam_al_saud) June 20, 2019

وردة الاعلامية اللبنانية غادة عويس على الأمير بن خالد قائلة له :” كل ما تقوله دقيق باستثناء كلمتين: “الاخوان المسلمين” ولو وضعت مكانها كلمتي: “النظام السعودي” لأصبتَ كبد الحقيقة! (هذا مع عدم اعجابي بتجربة الاخوان).

كل ما تقوله دقيق باستثناء كلمتين:"الاخوان المسلمين" ولو وضعت مكانها كلمتي:"النظام السعودي" لأصبتَ كبد الحقيقة! (هذا مع عدم اعجابي بتجربة الاخوان) https://t.co/b2J0TmFmhr — Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) June 21, 2019

الأمير السعودي واصل تغريداته قائلاً في تغريدة أخرى :” الصحوة إدعوا إيقاظ المجتمع من غفوته وهذا الشيء غير صحيح فكان ومازال المجتمع متمسك بتعاليم الدين بوجود العلماء الثقات، أحدثوا حالة من الإنغلاق على الذات والتشدد في تعاملهم ولم يلتزموا بسماحة الإسلام أصبحوا كالحزب هدفهم مصالحهم الخاصة كانوا سببا في إبعاد الناس عن سماحة الإسلام “.

2️⃣الصحوة إدعوا إيقاظ المجتمع من غفوته وهذا الشيء غير صحيح فكان ومازال المجتمع متمسك بتعاليم الدين بوجود العلماء الثقات

أحدثوا حاله من الإنغلاق على الذات والتشدد في تعاملهم ولم يلتزموا بسماحة الإسلام

أصبحوا كالحزب هدفهم مصالحهم الخاصة

كانوا سببا في إبعاد الناس عن سماحة الإسلام — سطام بن خالد ال سعود (@sattam_al_saud) June 20, 2019

وأضاف :” أصحاب الفكر المنحل والحريات المطلقة إستغلوا مغالطات وأخطاء الإخوان والصحوة وأصبحوا يدعون إلى الإنحلال والطعن بقيم وتعاليم الإسلام يدعون المظلومية من أجل كسب التعاطف معهم لكنهم في الحقيقة هم متسلطون كاذبون وهدفهم هو نفس أهداف غيرهم مصالحهم الخاصة وشهواتهم “.

3️⃣ أصحاب الفكر المنحل والحريات المطلقة إستغلوا مغالطات وأخطاء الإخوان والصحوة وأصبحوا يدعون إلى الإنحلال والطعن بقيم وتعاليم الإسلام يدعون المظلوميه من أجل كسب التعاطف معهم لكنهم في الحقيقه هم متسلطون كاذبون وهدفهم هو نفس أهداف غيرهم مصالحهم الخاصه وشهواتهم — سطام بن خالد ال سعود (@sattam_al_saud) June 20, 2019

وختم قائلاً :” الإخوان والصحوة وولاية الفقيه وأصحاب الفكر المنحل وأدواتهم يدعون المظلومية وهم يشكلون خطرا على المجتمعات قد تكون وجوههم مختلفة لكن أهدافهم مشتركه، تختلف الوسيلة لكنهم يتفقون على نفس النتيجة، لا مكان لفكر الحزبي والمتشدد والمنحل وولاية الفقيه بيننا، نحن دعاة وسطية ولا نقبلهم”.