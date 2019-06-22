غادة عويس تُحرج أميرا سعوديا هاجم الإخوان ووصفهم بـ”أصحاب البدع” الذين يصافحون “الشيطان”
هاجم الأمير السعودية، سطام بن خالد بن عبد العزيز، جماعة الاخوان المسلمين، متهماً إياها بالولاء إلى “المرشد والحزب” وليس للدين والوطن، كما قال واصفاً إياهم كذلك بالتنظيم ذات “البدع”.
وأضاف الأمير السعودي المثير للجدل في تغريدة رصدتها “وطن”، الإخوان المسلمين هم تنظيم يدعون تطبيق الإسلام لكنهم في الحقيقة أصحاب بدع ولاؤهم للمرشد ولحزبهم وليس للدين أو الوطن كل دعواتهم شعارات لكسب تعاطف عامة المسلمين يضعون يدهم في يد الشيطان من أجل مصالحهم فرقوا الشعوب وجعلوها أحزابا تتناحر وكل هذا من أجل وصولهم إلى السلطة.
وردة الاعلامية اللبنانية غادة عويس على الأمير بن خالد قائلة له :” كل ما تقوله دقيق باستثناء كلمتين: “الاخوان المسلمين” ولو وضعت مكانها كلمتي: “النظام السعودي” لأصبتَ كبد الحقيقة! (هذا مع عدم اعجابي بتجربة الاخوان).
الأمير السعودي واصل تغريداته قائلاً في تغريدة أخرى :” الصحوة إدعوا إيقاظ المجتمع من غفوته وهذا الشيء غير صحيح فكان ومازال المجتمع متمسك بتعاليم الدين بوجود العلماء الثقات، أحدثوا حالة من الإنغلاق على الذات والتشدد في تعاملهم ولم يلتزموا بسماحة الإسلام أصبحوا كالحزب هدفهم مصالحهم الخاصة كانوا سببا في إبعاد الناس عن سماحة الإسلام “.
وأضاف :” أصحاب الفكر المنحل والحريات المطلقة إستغلوا مغالطات وأخطاء الإخوان والصحوة وأصبحوا يدعون إلى الإنحلال والطعن بقيم وتعاليم الإسلام يدعون المظلومية من أجل كسب التعاطف معهم لكنهم في الحقيقة هم متسلطون كاذبون وهدفهم هو نفس أهداف غيرهم مصالحهم الخاصة وشهواتهم “.
وختم قائلاً :” الإخوان والصحوة وولاية الفقيه وأصحاب الفكر المنحل وأدواتهم يدعون المظلومية وهم يشكلون خطرا على المجتمعات قد تكون وجوههم مختلفة لكن أهدافهم مشتركه، تختلف الوسيلة لكنهم يتفقون على نفس النتيجة، لا مكان لفكر الحزبي والمتشدد والمنحل وولاية الفقيه بيننا، نحن دعاة وسطية ولا نقبلهم”.
كل ما قاله ينطبق على النظام السعودي لكن الغريب استعماله لكلمة حزب فمن اين له ذلك ؟ المملكة المنشارية لا تةجد بها احزاب .
(رامتني بدائها وانسلت)؟!.
الاخوان المسلمين قادتكم في الأولين وفي الآخرين أيضا..اشرب من مواسير الصرف الصحخي حتى يستوي مخك الكلبي يا كلب آل سعود….الاخوان قادة وسادة لكل العرب والمسلمين..مع التنازل عن المتصهينين والمرتدين والشواذ والمنحرفين وأولهم أنتم يا آل سعود…..الاخوان المسلمين تاج على رؤوس العالمين أيها المعتوه المقبوح وكل آل سعود….يكفي الاخوان المسلمين وقادتهم أنهم من حفظة كتاب الله الكريم *القرآن الكريم*..الشهيد محمدمرسي أول رئيس عربي يحفظ القرآن الكريم عن ظهر قلب..يا زبالة آل سعود…الكينغ سلمان يحفظ ايه……………
صدقت يا ست غادة…ما يقوله هذا الكلب السعودي ينطبق كلية على آل سعود ونظامهم الخطير جدا على الكون كله..النظام السعودي وصفه هذا الكلب السعودي بصدق