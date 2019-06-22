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“شاهد” ماذا فعل رئيس وزراء باكستان عمران خان مع أمير قطر لدى وصوله الى إسلام آباد؟!

كتب وطن
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وصل أمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم السبت، الى جمهورية باكستان الإسلامية، في زيارةٍ تستغرق يومين تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان.

وأقيمت للشيخ تميم مراسم استقبال رسمي في مقر رئاسة الوزراء الباكستانية .

✅لقطات من مراسم الاستقبال الرسمية التي أجريت لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بمقر رئاسة الوزراء الباكستانيّة في #إسلام_آباد اليوم السبت.🇶🇦🇵🇰

Posted by ‎وطن يغرد خارج السرب‎ on Saturday, June 22, 2019

وأصر الزعيم الباكستاني على قيادة السيارة التي تقلّه مع الأمير تميم شخصياً. كما حلقت طائرات (جي أف 17) الحربية ترحيبا بزيارة الأمير.

وعقد الشيخ تميم ورئيس وزراء باكستان عمران خان، جلسة مباحثات رسمية بمقر رئاسة الوزراء بالعاصمة إسلام آباد مساء اليوم، بحث خلالها الطرفان العلاقات الثنائية وسبل تطويرها .

كما تمت مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وخصوصا الأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط والتصعيد المتزايد في منطقة .

كما سيتم خلال الزيارة التوقيع على مذكرات تفاهم في عدد من المجالات.فيما يرافق الأمير وفد قطري رسمي.

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