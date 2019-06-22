“شاهد” ماذا فعل رئيس وزراء باكستان عمران خان مع أمير قطر لدى وصوله الى إسلام آباد؟!

وصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم السبت، الى جمهورية باكستان الإسلامية، في زيارةٍ تستغرق يومين تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان.

وأقيمت للشيخ تميم مراسم استقبال رسمي في مقر رئاسة الوزراء الباكستانية .

✅لقطات من مراسم الاستقبال الرسمية التي أجريت لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بمقر رئاسة الوزراء الباكستانيّة في #إسلام_آباد اليوم السبت.🇶🇦🇵🇰 Posted by ‎وطن يغرد خارج السرب‎ on Saturday, June 22, 2019

وأصر الزعيم الباكستاني على قيادة السيارة التي تقلّه مع الأمير تميم شخصياً. كما حلقت طائرات (جي أف 17) الحربية ترحيبا بزيارة الأمير.

وصل الشيخ #تميم_بن_حمد أمير دولة #قطر إلى الشقيقة الإسلامية #باكستان وأصر الزعيم الباكستاني الكبير عمران خان على قيادة السيارة، وهذه العلاقة غير مستغربة بين الإخوان يا إخوان.. pic.twitter.com/w8ala6vdwn — عبدالله بن حمد العذبة (@A_AlAthbah) June 22, 2019

وعقد الشيخ تميم ورئيس وزراء باكستان عمران خان، جلسة مباحثات رسمية بمقر رئاسة الوزراء بالعاصمة إسلام آباد مساء اليوم، بحث خلالها الطرفان العلاقات الثنائية وسبل تطويرها .

بحث سمو الأمير ودولة رئيس وزراء جمهورية #باكستان الإسلامية العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات كما تناول اللقاء عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك#نديب_قطر pic.twitter.com/a5wJ5BFYZf — نديب قطر (@NadeebQa) June 22, 2019

كما تمت مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وخصوصا الأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط والتصعيد المتزايد في منطقة الخليج.

كما سيتم خلال الزيارة التوقيع على مذكرات تفاهم في عدد من المجالات.فيما يرافق الأمير وفد قطري رسمي.