“شاهد” ماذا فعل رئيس وزراء باكستان عمران خان مع أمير قطر لدى وصوله الى إسلام آباد؟!

وصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم السبت، الى جمهورية باكستان الإسلامية، في زيارةٍ تستغرق يومين تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان.
وأقيمت للشيخ تميم مراسم استقبال رسمي في مقر رئاسة الوزراء الباكستانية .
وأصر الزعيم الباكستاني على قيادة السيارة التي تقلّه مع الأمير تميم شخصياً. كما حلقت طائرات (جي أف 17) الحربية ترحيبا بزيارة الأمير.
وعقد الشيخ تميم ورئيس وزراء باكستان عمران خان، جلسة مباحثات رسمية بمقر رئاسة الوزراء بالعاصمة إسلام آباد مساء اليوم، بحث خلالها الطرفان العلاقات الثنائية وسبل تطويرها .
كما تمت مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وخصوصا الأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط والتصعيد المتزايد في منطقة الخليج.
كما سيتم خلال الزيارة التوقيع على مذكرات تفاهم في عدد من المجالات.فيما يرافق الأمير وفد قطري رسمي.