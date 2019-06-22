“شاهد” بعد رصد تحركاته .. تهديد سعودي باغتيال السياسي الكويتي ناصر الدويلة والأخير يردّ!

تعرّض السياسي الكويتي البارز وعضو مجلس الأمة السابق ناصر الدويلة لتهديدٍ سعودي صريح بالقتل.

جاء ذلك في تغريدةٍ نشرها على حسابه المغرّد السعودي المدعو (فهد بن محمد العبداللطيف)، والمتابع من أكثر من 46 ألف حساب بتويتر، وفيها نعت “الدويلة” بأوصاف غير أخلاقية، مدعياً تبعيته لإيران وقطر، وأنّ الكويت لا تحاسبه على تغريداته.

وأضاف أنه تم تحديد الأماكن التي يتردد عليها “الدويلة” متوعداً بقرب تصفيته.

وفي ردّه على التهديد، قال السياسي الكويتي البارز ناصر الدويلة: ” ردي على التهديد الذي اطلقه المغرد السعودي فهد بن عبداللطيف يهددني بالاغتيال اقول له ما قال موسى لقومه حين قالوا: (إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين). الله ينصرني عليكم ناصر السته على الستين”.

وأضاف: “لا عاد ما فيكم خير و طقاعكم يعمي الحوثي وراكم كان فيكم نفعه انفعوا وطنكم بدل الضراط”.

ردي على التهديد الذي اطلقه المغرد السعودي فهد بن عبداللطيف يهددني بالاغتيال اقول له ما قال موسى لقومه حين قالوا : " إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين " الله ينصرني عليكم ناصر السته على الستين لاعاد مافيكم خير و طقاعكم يعمي الحوثي وراكم كان فيكم نفعه انفعوا وطنكم بدل الضراط — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) June 22, 2019

وقال: “لعبة الاغتيال للاصوات الحرة لعبة تتقنها العصابات المارقة الله يكفينا شرها و اذاها و لله الحمد الحكومه الكويتية مهي طوفة هبيطة لاحد ستتخذ الاجراءآت اللازمه”.

لعبة الاغتيال للاصوات الحرة لعبه تتقنها العصابات المارقه الله يكفينا شرها و اذاها و لله الحمد الحكومه الكويتيه مهي طوفه هبيطه لاحد ستتخذ الاجراءآت اللازمه و انا حذر من يوم اغتيال غاشقجي اللهم اني اجعلك في نحورهم و اعوذ بك من شرورهم فسقوا و افسدوا و تطاولوا وانت الكافي المعافي — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) June 22, 2019

وأكد أنه يتخذر إجراءات الحذر من يوم اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية باسطنبول.

ووجه “الدويلة” رسالةً تحذير إلى وزير الداخلية السعودي بعد تهديدات المغردين السعوديين في استهدافه، معتبراً التهديد الاخير واضح، وانهم يعملون على ارض الكويت ويراقبون تحركاته بهدف ارتكاب جريمة مثل جريمة خاشقجي، وقال: “انت تعرفني انصحهم يبتعدوا”.