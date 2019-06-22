سيتوجه لإسرائيل لذات المهمّة.. مسؤول مخابراتي سعودي رافق “الجبير” الى لندن لإقناعها بضرب إيران فسمعا منهم هذه الإجابة

كشف مسؤول بريطاني رفيع عن أن مسؤولاً رفيعاً في المخابرات السعودية سيتوجه إلى إسرائيل للمشاركة في “جهود” للحث على توجيه ضربة غربية لإيران.

وأشار إلى أن المسؤول قام بالفعل بمحاولة في هذا السياق لدى السلطات البريطانية.وفق ما نقل موقع “ميدل إيست آي” الإخباري

ووفقا لما نقله الموقع عن المصدر البريطاني، فإن المسؤول السعودي يفترض أن يتوجه إلى القدس نهاية الأسبوع (السبت/الأحد) لبذل جهود في ذلك الاتجاه لدى المسؤولين الإسرائيليين ومستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون الذي سيكون في زيارة لإسرائيل، والذي يوصف بأنه أبرز صقور الإدارة الأميركية في موقفه ضد إيران.

وقال المصدر البريطاني لميدل إيست آي إن المسؤول السعودي زار لندن برفقة وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، وإنهما التقيا بمسؤولين بريطانيين لإقناعهم بتنفيذ ضربات محدودة ضد أهداف عسكرية إيرانية، وذلك بعد ساعات من إلغاء ترامب العملية العسكرية الأميركية.

ووفقا للمصدر الذي اشترط عدم نشر اسمه، فإن المساعي السعودية لم تجد آذانا مصغية في لندن.

وأضاف أن المسؤولين البريطانيين متشككون وأن المسؤول السعودي سمع “لا” صريحة ردا على طلبه.

وأشار المصدر إلى أن المسؤول السعودي قدم معلومات إضافية تشير إلى صلة بين إيران وبين الهجوم الأخير على ناقلتي نفط في خليج عمان، غير أن نظراءه البريطانيين لم يتجاوبوا مع تلك المعلومات الجديدة.

وتأتي التصريحات عقب يومين، من إعلان الحرس الثوري إسقاط طائرة تجسس أميركية مسيرة لدى اختراقها المجال الجوي للبلاد، وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران ومخاوف عالمية من نشوب حرب بينهما.

وقالت طهران إن إسقاط الطائرة المسيرة تم بعد انتهاكها مجال طهران الجوي، في حين قالت واشنطن إنه وقع في المجال الجوي الدولي.

من جهته، قال المتحدث باسم القوات المسلحة الايرانية إن أي هجوم أميركي على إيران سيقابل بضرب المصالح الأميركية في المنطقة، مؤكدا أن طهران لن تبدأ بأي حرب لكن أي خطأ لمن وصفه بالعدو سيواجه برد قوي.

وأضاف أن واشنطن لا تحترم تعهداتها وأن المفاوضات مع العدو تهديد حقيقي لإيران، معتبرا أنه لا بد من تعزيز القدرات الدفاعية لبلاده مع تزايد تهديدات من وصفهم بالأعداء.

وأشار إلى أن (العدو) يحاول أن يجرد إيران من قدراتها الدفاعية من بوابة السياسة.

وتأتي هذه التصريحات بعد يوم من تأكيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه تراجع عن قرارٍ بضرب أهداف إيرانية قبل عشر دقائق من التنفيذ.

وأضاف -خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة “أن. بي. سي” الأميركية، أن ذلك جاء بعد معرفته بأن عدد القتلى الإيرانيين قد يصل إلى 150، حسب قوله.

وفي الوقت نفسه أبدى ترامب استعداده لإجراء محادثات مع المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي أو الرئيس حسن روحاني دون شروط مسبقة.