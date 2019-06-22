دبلوماسي سعودي يحُرج حلفاءه “عيال زايد”: ماذا يفعل القائم بالأعمال الإماراتي في طهران

لفت انتباه الكثيرين اليوم خبر استدعاء القائم بالأعمال الإماراتي في طهران لتسليمه مذكرة احتجاج إيرانية، على انطلاق الطائرة الأمريكية المسيرة التي أسقطتها إيران من الأراضي الإماراتية، حيث أنه من المفترض أن الإمارات قطعت علاقتها مع إيران منذ إعلان تحالفها مع السعودية.

الدبلوماسي السعودي السابق سلطان الطيار غرد مستنكرا: “ماذا يفعل القائم بالأعمال الاماراتي في طهران؟ ألسنا في حرب وقطع علاقات مع ايران منذ سنوات؟”

هل هذا الخبر مؤكد ؟ ماذا يفعل القائم بالأعمال الاماراتي في طهران ؟ ألسنا في حرب وقطع علاقات مع ايران منذ سنوات ؟ كيف نفسر بقاء علاقات حلفائنا مستمرة مع ايران حتى الآن ؟ https://t.co/vijm2apcBy — م. سلطان الطيار (@SMTayyar) June 22, 2019

وتابع موجها سؤالا محرجا لـ”عيال زايد”:” كيف نفسر بقاء علاقات حلفائنا مستمرة مع ايران حتى الآن؟”

واستدعت الخارجية الإيرانية السبت القائم بالأعمال الإماراتي لدى طهران، وسلمته مذكرة احتجاج على انطلاق الطائرة الأمريكية المسيرة التي أسقطتها إيران من الأراضي الإماراتية.

وأعربت الخارجية الإيرانية في مذكرتها عن “رفضها تقديم أي تسهيلات للقوات الأمريكية في المنطقة لانتهاك الحدود الجوية والبرية والبحرية الإيرانية”.

من جانبه سخر الكاتب القطري عبدالله العذبة، رئيس تحرير صحيفة “العرب” القطرية، من الأمر بقوله:” كيف استدعت الخارجية الإيرانية القائم بالأعمال الظبياني؟ ألم تقطع الإمارات علاقتها مع إيران تضامنا مع #السعودية_العظمى؟”

إذن، أقلعت الطائرة من إمارة #أبوظبي وليس من دولة #قطر.



السؤال.. كيف استدعت الخارجية الإيرانية القائم بالأعمال الظبياني؟ ألم تقطع الإمارات علاقتها مع #إيران تضامنا مع #السعودية_العظمى؟ هل من الممكن أن يشرح لنا #مبز ذلك؟ https://t.co/RQT6Dnzpmw — عبدالله بن حمد العذبة (@A_AlAthbah) June 22, 2019

وتابع سخريته في تغريدته التي رصدتها (وطن):”هل من الممكن أن يشرح لنا #مبز ذلك؟”

ويأتي الاحتجاج الإيراني على خلفية إسقاط الحرس الثوري فجر الخميس طائرة تجسس أمريكية مسيرة، انطلقت من قاعدة الظفرة الجوية في الإمارات، وفقا للمصادر الإيرانية.

وقاعدة الظفرة هي القاعدة التي أعلن البنتاغون مؤخرا عن إرسال سرب “سترايك إيغل” من مقاتلات “إف 15-إيه” إليها، من قاعدة “سايمور” في ولاية نورث كارولاينا الأمريكية.