دبلوماسي سعودي: ننظر بإعجاب لإسرائيل فزمن الحرب معها انتهى .. وقريبا يزورنا مسؤول إسرائيلي رسمي!

قال دبلوماسي سعودي لصحيفة “غلوبس” الاقتصادية، إن زمن الحرب مع إسرائيل قد انتهى، وأن مزايا تطبيع العلاقات كبيرة للغاية، والتاريخ قد أتاح فرصة لتحقيق ذلك، معرباً عن أمله في أن “تنتهز إسرائيل هذه الفرصة”، وفق تعبيره

وأضاف أن العالم العربي ينظر إلى “إسرائيل” بإعجاب؛ بسبب إنجازاتها التكنولوجية، ويهدف إلى تقليدها، حتى أولئك الذين يكرهونها، معجبون بها.حسب قوله

وأوضح الدبلوماسي أنه يتحدث عن نفسه، إلا أن آراءه متطابقة مع الرياح التي تهب في أروقة الحكم في السعودية. بحسب ما أوردته قناة “كان” العبرية

ورداً على سؤال ما إذا كانت أجهزة الأمن السعودية تستخدم التكنولوجيا الإسرائيلية وبرامج التجسس، وهل استخدمتها في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، أجاب الدبلوماسي السعودي، بالقول: “إن التكنولوجيا الإسرائيلية متقدمة، وأجهزة الأمن السعودية تستخدم أفضل الأدوات التكنولوجية التي يمكن الحصول عليها، مشيراً إلى أن الأمن القومي في بلاده يتصدر سلم الأولويات، مثلما هو الوضع في إسرائيل”.

وحول سؤاله عن زيارة مسؤول إسرائيلي إلى السعودية، أجاب الدبلوماسي، بأن زيارة رسمية لممثل إسرائيلي إلى المملكة العربية السعودية هي مسألة وقت.

وأكد الدبلوماسي السعودي، أن بلاده وبلدان أخرى على استعداد لاستثمار مبالغ ضخمة في “صفقة القرن”.