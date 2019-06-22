حفيد العلامة “ابن باز” يهاجم الإعلامي المصري “البذيء” أحمد موسى: لو استنسخوا منك مليار لن يكتموا الحق

شن صالح بن باز، حفيد العلّامة السعودي الراحل الشيخ عبد العزيز بن باز، هجوما عنيفا على الإعلامي المصري المقرب من النظام أحمد موسى، بعد سبه للرئيس المصري الراحل محمد مرسي وتطاوله عليه وعل كل من تضامن مع أسرته وهاجم نظام السيسي.

ونشر حفيد ابن باز جزء من تصريحات موسى البذيئة، وعلق بقوله:” والله العظيم لو استنسخوا من هذا مليار إعلامي ومن أمثاله مليارين ووزعوهم على جميع قنوات التلفزيون أو جميع وسائل الإعلام لن يستطيعوا كتم 0001% من الحق”

والله العظيم لو استنسخوا من هذا مليار إعلامي و من أمثاله مليارين و وزعوهم على جميع قنوات التلفزيون أو جميع وسائل الإعلام لن يستطيعوا كتم 0001% من الحق و لن يتخلف واحد من الصالحين في تكذيبهم تكذيباً قاطعاً لا تردد فيه.



pic.twitter.com/8toXxe1eYj — صالح بن عبدالله بن عبدالعزيز بن باز (@binbaz_saleh) June 22, 2019

وتابع:”ولن يتخلف واحد من الصالحين في تكذيبهم تكذيباً قاطعاً لا تردد فيه.”

وكان المذيع المقرب من الأجهزة الأمنية أحمد موسى، كرّس برنامجه لإبراز ما وصفه بـ”الراحة” التي كان ينعم بها مرسي خلال سنوات سجنه التي قاربت على الست سنوات!

فحسب موسى الذي أطلق العنان لمشاعر الفرحة والشماتة، كانت هناك رعاية طبية على مدار اليوم لمرسي ووجبات غذائية خاصة تعد في مطاعم خارج السجن، وضابط خاص أمام زنزانته يلبي كل ما يحتاجه الرئيس الراحل، كما كانت له حرية رؤية أسرته.

كلام موسى يتنافى تماما مع الواقع الذي نقلته أسرة الرئيس الراحل حيث منعت إدارة السجن عنه الأدوية والتريض، وظل محبوسا في زنزانة انفرادية مع السماح لرؤيته على فترات متباعدة ومن وراء حاجز زجاجي.

ولم يغب عن موسى الاستطراد فيما سماه جرائم جماعة الإخوان الإرهابية، ليتطور إلى وصف مرسي بالجاسوس والمجرم الذي حرض على قتل المصريين وسيلقى نار جهنم، على حد قوله!

وبلغ موسى الذروة عندما اعتبر أن الله يحب مصر ودليله في ذلك هو الطريقة التي توفي بها مرسي، مؤكدا أن الأخير لو مات داخل الزنزانة لكانت الأمور فُسرت على نحو آخر.

الشماتة البالغة من موسى دفعت رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تدشين وسم مسيء لموسى يتضمن هجوما لاذعا عليه، وتصدر الوسم مواقع التواصل، واشترك فيه معارضون لنظام السيسي بل ومؤيدون أيضا.