حساب شهير على “تويتر” يزعم محاولة “اغتيال” نجل ملك البحرين وإصابة والدته على يد شقيقها!

كشف حساب “نائب تائب” على “تويتر”، تفاصيل ما زعم أنها محاولة اغتيال نجل ملك البحرين، خالد بن حمد آل خليفة في قصر الصافرية، وإصابة والدته الشيخة شيمة بنت حسن العجمي بجروح طفيفة.

وقال الحساب في تغريدة رصدتها “وطن”، ان ما حدث من مناوشات كانت نتيجة خلاف عائلي سابق بين “سمو الشيخ” خالد بن حمد و احد أقربائه (شقيق والدته؛ خاله) من فئة (مدمني المخدرات) وقد اعتقل المعتدي.!

🔴 توضيح وحرصاً على المصداقية والشفافية حول محاولة اغتيال خالد بن حمد البارحة و اصابت والدته سمو الشيخة شيمة بنت حسن العجمي بجروح طفيفة ان ما حدث هو نتيجة خلاف عائلي سابق بين سمو الشيخ خالد بن حمد و احد أقربائه (شقيق والدته؛ خاله) من فئة (مدمني المخدرات) وقد اعتقل المعتدي. pic.twitter.com/HFfAa8gCuc — نائب تائب (@Emp_Bahrain) June 21, 2019

وأضاف الحساب الشهير على “تويتر”، ” لقد كان المعتدي على قصر سمو الشيخ خالد بن حمد ثمل ومتعاطي مما جعله يقدم على هذه الجريمة النكراء ويتسبب في إصابات شقيقته سمو الشيخة شيمة بنت حسن العجمي بجروح طفيفة “.

وأشار إلى أن بن حمد، لم يكن متواجداً في القصر أثناء الهجوم- كما قال- وكان في ايطاليا لحضور مسابقة المصارعة.