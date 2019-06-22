خالد بن حمد آل خليفة
خالد بن حمد آل خليفة
الهدهد

حساب شهير على “تويتر” يزعم محاولة “اغتيال” نجل ملك البحرين وإصابة والدته على يد شقيقها!

كتب خاص "وطن"
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كشف حساب “نائب تائب” على “”، تفاصيل ما زعم أنها محاولة اغتيال نجل ، في ، وإصابة والدته الشيخة شيمة بنت حسن العجمي بجروح طفيفة.

وقال الحساب في تغريدة رصدتها “وطن”، ان ما حدث من مناوشات كانت نتيجة خلاف عائلي سابق بين “سمو الشيخ” خالد بن حمد و احد أقربائه  (شقيق والدته؛ خاله) من فئة (مدمني المخدرات) وقد اعتقل المعتدي.!

وأضاف الحساب الشهير على “تويتر”، ” لقد كان المعتدي على قصر سمو الشيخ خالد بن حمد ثمل ومتعاطي مما جعله يقدم على هذه الجريمة النكراء ويتسبب في إصابات شقيقته سمو الشيخة شيمة بنت حسن العجمي بجروح طفيفة “.

وأشار إلى أن بن حمد، لم يكن متواجداً في القصر أثناء الهجوم- كما قال- وكان في ايطاليا لحضور مسابقة المصارعة.

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  1. ابوعمر يقول

    مملكة ايه….صالة وأوضة مملكة…..لاابالغ ان قلت ان بعض بيوت الخلاء اكرمكم الله اوسع واشسع واطول واعرض واكبر مساحة من البحرين…

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