ترامب يتراجع “صاغرا” ويُحرج السعودية العظمى وحكام الإمارات: لنجعل إيران عظيمة من جديد

في تبدل جذري للهجته التهديدية تجاه إيران وخطابه التصعيدي المعتاد، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة له إنه يتطلع إلى اليوم الذي سترفع فيه العقوبات عن إيران وتصبح دولة أكثر إنتاجا وازدهارا.

كما شدد ترامب في تصريح أدلى به اليوم على أنه من المهم الانطلاق من البداية فيما يتعلق بإيران، مبديا أمله في أن تكون الحكومة الإيرانية “ذكية” وتهتم بشعبها.

وأعاد الرئيس الأمريكي إلى الأذهان شعاره الانتخابي “لنجعل أمريكا عظيمة من جديد”، ليقول اليوم: “لنجعل إيران عظيمة من جديد”.

وأدلى ترامب بالتصريحات هذه لصحفيين في البيت الأبيض اليوم، وذلك بعدما ألغى أمس الجمعة ضربة عسكرية ضد إيران كانت تستهدف الرد على إسقاطها طائرة عسكرية أمريكية مسيرة.

وتفاقمت الأزمة القائمة بين طهران وواشنطن مؤخرا عقب إعلان القوات الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني أنها أسقطت طائرة مسيرة من طراز “غلوبال هوك”، تابعة للقوات الجوية الأمريكية، كانت تحلق فوق ساحل مدينة كوه مبارك، بولاية هرمزكان الإيرانية، المطلة على خليج عمان.

غير أن الجيش الأمريكي نفى ما أعلنته طهران، وقال إنّ الطائرة “كانت تحلق في الأجواء الدولية فوق مضيق هرمز، وأن الطائرات الأمريكية لم تخترق المجال الجوي الإيراني”.

وأمس، أعلن ترامب أنه أوقف ضربة أمريكية على إيران قبل 10 دقائق من بدئها، لأنه “وجد أنها ستقتل 150 شخصًا، وهو رد غير مناسب على إسقاط طائرة مُسيرة”.

وقال ترامب في سلسلة تغريدات عبر “تويتر”: “كنا على وشك ضرب 3 مواقع في إيران أمس”، مضيفًا “نحن لسنا على عجلة من أمرنا”.

وظهر جليا الغضب الإماراتي الواسع من تراجع الرئيس الأمريكي في اللحظة الأخيرة، عن توجيه ضربة عسكرية لإيران، في تغريدات المقربين من ولي عهد أبوظبي أمثال مستشاره الدكتور عبدالخالق عبدالله، وضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي.

واستدعت وزارة الخارجية في إيران اليوم، السبت، القائم بالأعمال الإماراتي في طهران احتجاجًا على انطلاق الطائرة الأمريكية المُسيرة التي أسقطها الحرس الثوري الإيراني من قاعدة عسكرية أمريكية في الإمارات.