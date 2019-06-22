بعد أن وضعت حذائها على صورة تحمل أعلام السعودية والإمارات.. شركة عالمية تزيل ملصقات بيلا حديد من دبي

لا تزال أزمة صورة عارضة الأزياء الأمريكية بيلا حديد، مستمرة، بعد إعلان مركز تسوق إماراتي إلغاء الحدث الذي كان من المقرر أن تشارك فيه.

وأعلن مول الإمارات عن إلغاء حدث تشارك فيه بيلا حديد لصالح إحدى الشركات العالمية، حسب صحيفة البيان الإماراتية.

وسحبت الشركة العالمية ملصقاتها الإعلانية التي تظهر فيها العارضة بيلا حديد بكل مراكز التسوق.

وتخاف الشركة العالمية من تراجع مبيعاتها في الإمارات بسبب بيلا حديد، وهو ما قد يؤدي بالشركة إلى إنهاء تعاقدها مع حديد.

ورغم اعتذار بيلا حديد عن صورة نشرتها عبر حسابها الرسمي، وتظهرها وهي تضع حذاءها أعلى طائرات تحمل أعلام السعودية والإمارات وذلك في أثناء انتظارها بالمطار، إلا أن الأمر لم ينته حتى الآن.

وتعرضت عارضة الأزياء الأمريكية، من أصول فلسطينية، بيلا حديد إلى هجوم عنيف عليها من قبل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

ودشن السعوديون هاشتاغ “#BellaHadidIsRacist”، للهجوم على بيلا حديد وإعلان مقاطعة المنتجات الداعمة لها.

بيلا حديد من جانبها حذفت الصورة، وكتبت على حسابها الشخصي بيانا، قالت فيه إن صورتها لا علاقة لها بالسياسة، وأنها لم تلاحظ وجود السعودية والإمارات في خلفية الصورة، وأنها لا يمكن أن تقلل يوما من احترام هذه الخطوط الجوية ولا البلدان التي تتبع لها وجهت بيلا الاعتذار “الشديد لكل من تعتقد أنها وجهت له الانتقاد خصوصا السعودية والإمارات”.