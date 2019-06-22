ابن سلمان يعتقل شيخ قبيلة عريقة بعث برسالة “سرية” للعاهل السعودي.. جليس الملك اختفى قبل العيد بيومين

فجر الناشط والمعارض السعودي البارز محمد العتيبي، مفاجأة من العيار الثقيل بكشفه عن اعتقال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، لأحد شيوخ القبائل السعودية وأحد جلساء العاهل السعودي بعد أن بعث لوالده الملك برسالة مناصحة.

“العتيبي” وفي سلسلة تغريدات له على تويتر رصدتها (وطن) ذكر أن محمد بن سلمان أمر باعتقال الدكتور نايف بن محمد بن خالد بن حثلين قبل عيد الفطر بيومين، بسبب نصيحة سرية قدمها للملك.

١- محمد بن سلمان يأمر باعتقال الدكتور نايف بن محمد بن خالد بن حثلين قبل عيد الفطر بيومين بسبب نصيحة سرية قدمها للملك وهو مغيب منذ تلك اللحظة ولا يستطيع أحد مقابلته أو الاتصال به رغم أنه قبلها كان من المواظبين على مجلس الملك و شخصية مهمة في عائلة الحثلين شيوخ العجمان — Mohammed AL-Otaibi محمد العتيبي (@MohammedAWADDA) June 22, 2019

وأوضح أن الدكتور نايف مغيب منذ تلك اللحظة ولا يستطيع أحد مقابلته أو الاتصال به رغم أنه قبلها كان من المواظبين على مجلس الملك و شخصية مهمة في عائلة الحثلين شيوخ العجمان.

ولفت المعارض السعودي إلى الدكتور نايف شخص مشهود له بالسمعة الحسنة والطيبة في العائلة والقبيلة والمعارف، وقد انصدم الكثير من اعتقاله لأنه من جلساء الملك وفي كلامه العلني دائما يثني على الملك وولي العهد.

وتابع:”لكن يبدو ابن سلمان لا يتحمل نصيحة السر حتى لو كانت من أقاربه أو من جلساء الملك”

٢- والدكتور نايف شخص مشهود له بالسمعة الحسنة والطيبة في العائلة والقبيلة والمعارف وقد انصدم الكثير من اعتقاله لأنه من جلساء الملك وفي كلامه العلني دائما يثني على الملك وولي العهد لكن يبدو ابن سلمان لا يتحمل نصيحة السر حتى لو كانت من أقاربه أو من جلساء الملك — Mohammed AL-Otaibi محمد العتيبي (@MohammedAWADDA) June 22, 2019

وأضاف محمد العتيبي كاشفا الوضع داخل قبيلة الدكتور نايف:”الكلام الذي يدور في العائلة هو مقارنة بينه وبين فهد بن فلاح بن حثلين خال ابن سلمان الذي يلقبونه في عائلة الحثلين بـ “الرخمة العيضب” الذي يلعق أحذية ابن اخته ويتكبر على العائلة والقبيلة ورفض التدخل في موضوع نايف رفضا باتا بل يفكر في التبليغ عن أي شخص يسعى في قضيته”

٣- الكلام الذي يدور في العائلة هو مقارنة بينه وبين فهد بن فلاح بن حثلين خال ابن سلمان الذي يلقبونه في عائلة الحثلين بـ "الرخمة العيضب" الذي يلعق أحذية ابن اخته ويتكبر على العائلة والقبيلة ورفض التدخل في موضوع نايف رفضا باتا بل يفكر في التبليغ عن أي شخص يسعى في قضيته — Mohammed AL-Otaibi محمد العتيبي (@MohammedAWADDA) June 22, 2019

واختتم المعارض السعودي تغريداته بالقول:”والشيء بالشيء يذكر فإن فهد بن فلاح الرخمة العيضب هذا هو الذي جمع قبيلة يام من أجل طالب بن شريم نكاية بقطر والآن يرفض حتى يأتي بخبر الدكتور نايف فضلا عن أن يسعى لإطلاق سراحه رغم أن والدة الدكتور نايف وهي شقيقة أمير العجمان مريضة حاليا واشتد مرضها بسبب سجن ابنها”

٤- والشيء بالشيء يذكر فإن فهد بن فلاح الرخمة العيضب هذا هو الذي جمع قبيلة يام من أجل طالب بن شريم نكاية بقطر والآن يرفض حتى يأتي بخبر الدكتور نايف فضلا عن أن يسعى لإطلاق سراحه رغم أن والدة الدكتور نايف وهي شقيقة أمير العجمان مريضة حاليا واشتد مرضها بسبب سجن ابنها — Mohammed AL-Otaibi محمد العتيبي (@MohammedAWADDA) June 22, 2019

وهذا ما أكده حساب “معتقلي الرأي” المختص بأخبار المعتقلين السعوديين، اعتقال الدكتور نايف بن محمد بن خالد بن حثلين، مشيراً إلى تدهور الوضع الصحي لوالدته بعد اعتقاله.

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تأكد لنا خبر اعتقال د. #نايف_بن_محمد_بن_خالد_بن_حثلين وهو أحد شيوخ قبيلة العجمان ورجالها المشهود لهم بالسمعة الحسنة، وهو أيضاً أحد جلساء الملك سلمان.

وردت أنباء أيضاً عن تدهور صحة والدته بسبب الاعتقال.

الاعتقال جاء على خلفية نصيحة قدمها للملك في خطاب سري !! pic.twitter.com/49R0OLPIr4 — معتقلي الرأي (@m3takl) June 22, 2019

ويشهد الديوان الملكي في السعودية حالة ارتباك كبيرة من صعود ابن سلمان لسدة الحكم، حيث فعل ولي العهد دائرة مغلقة حول والده الملك تنقل له كل ما يحدث معه يوميا وتتحكم في مقابلاته ولقاءاته حسب أوامر ابن سلمان.

وقلب ابن سلمان نظام الحكم في المملكة رأسا على عقب، متخطيا تقاليد النظام منذ عقود ولفعل ذلك قام بسجن عدد كبير من الأمراء ورجال الأعمال في سابقة تاريخية بالمملكة ووضع بعضهم تحت الإقامة الجبرية وقسم السعوديين لفريقيين، مؤيدين له يدعمونه على طول الخط وهؤلاء مقربون منه أو أمنوا آذاه، وآخرون أبدوا معارضتهم له أو صمتوا تماما فأصبح مصيرهم التنكيل والسجن وأمثلتهم الكثير.