“وكأنه سكران أو مُتعاطٍ للمخدرات” .. ظهور “غير طبيعي” لـ”السيسي” بافتتاح كأس أمم أفريقيا 2019!

وكأنه سكران أو مُتعاطٍ للمخدرات، بدا رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي، خلال إلقاء كلمته بافتتاح بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 في استاد القاهرة الدولي.
واستغرب متابعون من طريقة حديث “السيسي” خلال كلمته، حيث ظهر جلياً أنه في وضعٍ غير طبيعيّ.
وأثارت طريقة حديث “السيسي” حفيظة روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، وتساؤلاتهم عبر هاشتاغ #صوت_السيسي.
وتستضيف مصر البطولة بعد غياب 13 عامًا بعد أن استضافتها آخر مرة عام 2006.
ويلتقي في مباراة الإفتتاح منتخبا مصر و زمبابوي.
خطء من مهندس الصوت ي أخوانجية ي ولاد الوسخة
ممثل بارع حين يقلد مرسي في لقاءه كلمته