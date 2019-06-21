السيسي في افتتاح كأس الأمم الإفريقية 2019
السيسي في افتتاح كأس الأمم الإفريقية 2019
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“وكأنه سكران أو مُتعاطٍ للمخدرات” .. ظهور “غير طبيعي” لـ”السيسي” بافتتاح كأس أمم أفريقيا 2019!

كتب وطن
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وكأنه سكران أو مُتعاطٍ للمخدرات، بدا رئيس عبدالفتاح ، خلال إلقاء كلمته بافتتاح بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 في استاد القاهرة الدولي.

واستغرب متابعون من طريقة حديث “السيسي” خلال كلمته، حيث ظهر جلياً أنه في وضعٍ غير طبيعيّ.

وأثارت طريقة حديث “السيسي” حفيظة روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، وتساؤلاتهم عبر هاشتاغ #صوت_السيسي.

وتستضيف مصر البطولة بعد غياب 13 عامًا بعد أن استضافتها آخر مرة عام 2006.

ويلتقي في مباراة الإفتتاح منتخبا مصر و زمبابوي.

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  1. ظمظ يقول

    خطء من مهندس الصوت ي أخوانجية ي ولاد الوسخة

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  2. Bufaisal يقول

    ممثل بارع حين يقلد مرسي في لقاءه كلمته

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