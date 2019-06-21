“وكأنه سكران أو مُتعاطٍ للمخدرات” .. ظهور “غير طبيعي” لـ”السيسي” بافتتاح كأس أمم أفريقيا 2019!

وكأنه سكران أو مُتعاطٍ للمخدرات، بدا رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي، خلال إلقاء كلمته بافتتاح بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 في استاد القاهرة الدولي.

واستغرب متابعون من طريقة حديث “السيسي” خلال كلمته، حيث ظهر جلياً أنه في وضعٍ غير طبيعيّ.

وأثارت طريقة حديث “السيسي” حفيظة روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، وتساؤلاتهم عبر هاشتاغ #صوت_السيسي.

شاهد طريقة القاء #السيسي لكلمته في افتتاح بطولة كأس أفريقيا !!!! pic.twitter.com/Yqw7gJ7hXy — تامر المسحال (@TamerMisshal) June 21, 2019

لايمكن أن يكون القاتل #السيسي بحالة طبيعية أراه قد أصابتة لعنة الدماء التي أراقها

وأصبحت فضيحته على كل لسان

اللهم شماتة في السيسيhttps://t.co/7oeKeW2lJU — أحمد عبد الجواد (@Ahmed_abdgwad) June 21, 2019

#السيسي يفتتح البطولة وهو مخمور ولا بستطيع الكلام . pic.twitter.com/wchqdrusgW — علي بن ثامر (@alibinthamer) June 21, 2019

ثقل لسان #السيسي اما انه سكران او مقدمات شلل .. يالله يارب الثانية .#بطولة_امم_افريقيا_٢٠١٩ pic.twitter.com/NIQipeZnAr — عبدالله الغانم 🇶🇦 (@85alghanim) June 21, 2019

يظهر ان لعنة الفراعنة اصابتنا بعد ابعاد تمثال انوبيس إصابتنا فى أعز ما نملك

صوت #السيسى فى افتتاح #بطولة_افريقيا — حماده ابوزيد (@hamada8989) June 21, 2019

#صوت_السيسي في افتتاح كاس الامم يؤكد إنه كان ضارب حبايتين ترامادول من حبيبه عباس كامل



ربنا يفضحه في كل محفل — أسامة جاويش Osama Gaweesh (@osgaweesh) June 21, 2019

وتستضيف مصر البطولة بعد غياب 13 عامًا بعد أن استضافتها آخر مرة عام 2006.

ويلتقي في مباراة الإفتتاح منتخبا مصر و زمبابوي.