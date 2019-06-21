“شاهد” آخر ما وصل له الفجور في عهد “ابن سلمان” .. تدنيس “كلمة التوحيد” في ديسكو جدة!

يبدو أن حالة “الانحطاط” الأخلاقي في السعودية، في عهد ولي العهد محمد بن سلمان، تجاوزت افتتاح الملهى الليلي مؤخراً في مدينة جدة، ووصل الأمر لأن تصبح عبارة التوحيد على العلم السعودي بلا قدسية داخل بلاد الحرمين.

وفي هذا السياق، تدول ناشطون فيديو قالوا إنه من داخل الملهى الليلي الجديد في جدة، وأثار ضجة واسعةً.

ويظهر في الفيديو شخص يرفع العلم السعودي داخل الملهى، ومن حوله فتيات يتراقصن على أنغام موسيقية، بما لا يليق مع مقام عبارة التوحيد على العلم.

وانتشرت تغريدات غاضبة عبر موقع “تويتر”, عبّر من خلالها النشطاء عن سخطهم من الحال الذي وصلت اليه السعودية، بأن تُرفع راية الإسلام داخل المراقص الليلية .

وغرد حساب “نحو الحرية” قائلاً : “تدنيس “كلمة التوحيد في #ديسكوخادمالحرمين ! , اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا..”.

تدنيس "كلمة التوحيد" في #ديسكو_خادم_الحرمين !



اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا..pic.twitter.com/8c7jm01hL3 — نحو الحرية (@hureyaksa) June 20, 2019

وعلق آخر ساخراً :” الرقص الشرعي في السعوديه, أهم شي يا شباب غض البصر عند الدخول”.

الرقص الشرعي في السعوديه اهم شي ياشباب قض البصر عند الدخول #ديسكو_خادم_الحرمين #ديسكو_في_جدة pic.twitter.com/glanaSRqKp — بارق الدليمي (@BareqAlazhry) June 21, 2019

وكتب عمر المشهدتني : “والله الواحد صار لازم يعمل حجة الإسلام بسرعة … على هالاوضاع في #السعودية مو بعيد يرجعون اصنام قريش لصحن الكعبة!”.

#ديسكو_خادم_الحرمين



والله الواحد صار لازم يعمل حجة الإسلام بسرعة …



على هالاوضاع في #السعودية مو بعيد يرجعون اصنام قريش لصحن الكعبة!



وانا اقول عليش سوو التوسعة الأخيرة؟!

🤔🤦🏻‍♂️🗿 — Omar Al-Mashhadani عمر المشهداني (@O_mashhadani) June 21, 2019

وقال مغرد آخر :” ما دامت السعودية مصرة على التغيير وماضية فيه، فيا ليتها تغير علمها الذي يحتوي على الشهادة المقدسة لدى جميع المسلمين بآخر يعبر عن واقعها الحالي دون تدنيس للشهادة !”.

ما دامت السعودية مصرة على التغيير وماضية فيه ، فياليتها تغير علمها الذي يحتوي على الشهادة المقدسة لدى جميع المسلمين بآخر يعبر عن واقعها الحالي دون تدنيس للشهادة !



#ديسكو_خادم_الحرمين pic.twitter.com/JdtIXnrazf — كويتي صريح (@kuwaity_sareeh) June 20, 2019

واجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، خلال الأيام الأخيرة، موجة انتقادات وسخرية، بعد إعلان الهيئة العامة للترفيه عن افتتاح اول ملهي ليلي لسلسة شهيرة بجدة.

وآخر مشاريع هذه الهيئة كان افتتاح ملهى ليلي لسلسلة “وايت” التي لها نوادي في كل من دبي وبيروت.

وتداول ناشطون على توتير فيديوهات لعمليات التحضير لافتتاح الملهى الليلي بواجهة جدة البحرية المنتظر استقباله “للعائلات” ابتداء من سعر 500 ريال سعودي.

وتم الترويج لهذا النادي على أنه ملهى “محترم” ولا يقدم المشروبات الكحولية وبه “بار حلال” على عكس الملاهي الأخرى.



