“شاهد” آخر ما وصل له الفجور في عهد “ابن سلمان” .. تدنيس “كلمة التوحيد” في ديسكو جدة!

يبدو أن حالة “الانحطاط” الأخلاقي في السعودية، في عهد ولي العهد محمد بن سلمان، تجاوزت افتتاح الملهى الليلي مؤخراً في مدينة جدة، ووصل الأمر لأن تصبح عبارة التوحيد على العلم السعودي بلا قدسية داخل بلاد الحرمين.
وفي هذا السياق، تدول ناشطون فيديو قالوا إنه من داخل الملهى الليلي الجديد في جدة، وأثار ضجة واسعةً.
ويظهر في الفيديو شخص يرفع العلم السعودي داخل الملهى، ومن حوله فتيات يتراقصن على أنغام موسيقية، بما لا يليق مع مقام عبارة التوحيد على العلم.
وانتشرت تغريدات غاضبة عبر موقع “تويتر”, عبّر من خلالها النشطاء عن سخطهم من الحال الذي وصلت اليه السعودية، بأن تُرفع راية الإسلام داخل المراقص الليلية .
وغرد حساب “نحو الحرية” قائلاً : “تدنيس “كلمة التوحيد في #ديسكوخادمالحرمين ! , اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا..”.
وعلق آخر ساخراً :” الرقص الشرعي في السعوديه, أهم شي يا شباب غض البصر عند الدخول”.
وكتب عمر المشهدتني : “والله الواحد صار لازم يعمل حجة الإسلام بسرعة … على هالاوضاع في #السعودية مو بعيد يرجعون اصنام قريش لصحن الكعبة!”.
وقال مغرد آخر :” ما دامت السعودية مصرة على التغيير وماضية فيه، فيا ليتها تغير علمها الذي يحتوي على الشهادة المقدسة لدى جميع المسلمين بآخر يعبر عن واقعها الحالي دون تدنيس للشهادة !”.
واجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، خلال الأيام الأخيرة، موجة انتقادات وسخرية، بعد إعلان الهيئة العامة للترفيه عن افتتاح اول ملهي ليلي لسلسة شهيرة بجدة.
وآخر مشاريع هذه الهيئة كان افتتاح ملهى ليلي لسلسلة “وايت” التي لها نوادي في كل من دبي وبيروت.
وتداول ناشطون على توتير فيديوهات لعمليات التحضير لافتتاح الملهى الليلي بواجهة جدة البحرية المنتظر استقباله “للعائلات” ابتداء من سعر 500 ريال سعودي.
وتم الترويج لهذا النادي على أنه ملهى “محترم” ولا يقدم المشروبات الكحولية وبه “بار حلال” على عكس الملاهي الأخرى.
ديسكو خادم الحرمين .
والله زمن خادم الحرمين صار عنده ديسكو واخوياه اصبحو بودي جارد و ابو منشار وال الشيخ اصبحوا راقصات عشنا وشفنا في دعهدكم الممحون .
يلومون الاخوان المسلمين يتهمون الآخرين بأنهم يستعملون الدين في السياسة، وهم أكبر تاجر ، منذ ” الجهاد ” بافغنستان الى كتابة الشهادتين على علمهم ،فهم لا يستحقون هذا الشرف ،و فليكتبوا شيئا اخر فهم لا يؤتمنون عليها ،و قد تكون مقصودة للإساءة الى ديننا ، مع السعي الى تكليف مجلس من الدول الإسلامية للإشراف على المقدسات الإسلامية.