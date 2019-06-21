ترامب يعترف ويبرّر: لهذا السبب قررت وقف الضربة لإيران قبل 10 دقائق من تنفيذها!!

في أحدث تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول اسقاط الطائرة قال اليوم الجمعة: “كنا جاهزين للرد على إيران لكنني قررت وقف الضربة قبل 10 دقائق من تنفيذها”.



وبرر “ترامب” وقف الضربة بأنها “لم تكن متناسبة مع إسقاط طائرة دون طيار”.



وقال “ترامب” إن مستشاريه أبلغوه أن الضربات على إيران كانت ستؤدي إلى مقتل 150 شخصا.



وأشار إلى أنه ليس في عجلة من أمره، “جيشنا جديد ويعيد بناء نفسه ومستعد للانطلاق وهو الأفضل عالميا بفارق كبير”.

وكشف أيضا أنه فرض المزيد من العقوبات على طهران في وقت متأخر أمس.



واليوم الجمعة، نشرت وسائل إعلام إيرانية، صوراً لما قالت إنّه حطام الطائرة الأمريكية المسيّرة التي اسقطتها طهران الخميس.

بينما أعلن قائد القوة “الجو فضائية” بالحرس الثوري الإيراني، العميد أمير علي حاجي زادة، أنه كان بإمكان الدفاعات الجوية الإيرانية إسقاط طائرة من طراز P-8 تقل 35 عسكريا أميركياً كانت بالقرب من طائرة التجسس المسيرة “غلوبال هوك” لكنها امتنعت عن ذلك.

وقال العميد “حاجي زاده”: “لم نسقط تلك الطائرة لأن هدفنا من إسقاط غلوبال هوك كان توجيه إنذار للإرهابيين الأميركيين”.

والطائرة المسيرة “غلوبال هوك” او RQ-4C التي اسقطتها إيران، تعد من احدث طائرات التجسس في العالم وتقدر قيمها باكثر من 200 مليون دولار.