الخبير الأمريكي سيجورد نيوباور يرد على عضوان الإحمري
الخبير الأمريكي سيجورد نيوباور يرد على عضوان الإحمري
الهدهد

بعد إسقاط إيران الطائرة الأمريكية .. إعلامي سعودي معروف ينتقد سلطنة عمان وخبير أمريكي يتصدّى له

كتب وطن
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ردّ خبير أمريكي في العلاقات الأمريكية – الخليجية، على تغريدةٍ للصحافي السعودي ورئيس تحرير صحيفة “إندبندنت عربية”، عضوان الأحمري، انتقد فيها الأخير سياسة الحيادية، ولعبها دور الوسيط في الأزمات الإقليمية والدوليّة.

وقال “الأحمري” في تغريدته التي عقّب فيها على إسقاط للطائرة الأمريكية المسيّرة وتهديدات الرئيس الأمريكي التي تراجع عنها: “قرار ترمب للضربات ثم التراجع، يدخل ضمن الحرب النفسية والإعلامية. لا أحد يريد الحرب، والجميع مع السلام. دول الخليج تريد معاهدة تكون طرفا فيها وتفرض شروطها”.

واعتبر “عضوان الأحمري” أن “سلطنة عمان أخطأت حين استضافت المفاوضات السرية مع الغرب قبل أعوام بشأن نووي طهران، وأغفلت مصالح جيرانها”.حسب رأيه

في المقابل، ردّ الخبير الأمريكي “سيجورد نيوباور” في تغريدةٍ له على مزاعم ” الأحمري” وقال: ” من المؤسف أن بعض دول مجلس التعاون الخليجي تشعر بالغيرة من الدبلوماسية الباسلة في عمان”.

وتعرف سلطنة عُمان بتوازنها في علاقاتها الدولية، ولهذا تتحرّك ويُعتمد على دبلوماسيتها الحكيمة في التوسط لحلّ الأزمات سواء الإقليمية وحتّى العالمية منها.

وعملت سلطنة عُمان كوسيط تاريخي بين الغرب وايران، وكانت بمنزلة الدولة المضيفة للمناقشات السرية في عام 2013، عندما كان يجري التفاوض على الاتفاق النووي، ونجحت في الوصول الى اتفاق 2015.

وعقب اندلاع الأزمة الخليجية قبل عامين وبدء حصار قطر، تعرضت عُمان لانتقادات وهجمات بسبب تبني مسقط لموقف حيادي بين الطرفين القطري من جانب والسعودي الإماراتي البحريني من جانب آخر.

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  1. بنت السلطنه يقول

    أتمنى من كل قلبي أن تتركهم السلطنه وبأن لا تتدخل في واسطه أو غيره تتركهم بحالهم فخار يكسر بعضه.

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  2. Hamdan يقول

    الحمدلله بفضل الله ثم بفضل قيادتنا الحكيمة ننعم بالأمن والأمان والخير والسلام حفظ الله سلطاننا قابوس المعظم وامد الله في عمره اعواما عديدة وازمنة مديده وهو ينعم بصحة وسلامة وحياة سعيدة

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  3. سيف يقول

    دور عمان إيجابي جدا يهدف إلى تجنيب المنطقة ويلات حروب والإنتقال بها إلى بر الأمان الذي في حقيقته يجلب الخير للجميع. ربما حاضرا لا يستطيع الجميع رؤية و تصور المنافع التي ستجنيها المنطقة من هذه الجهود المباركة.

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  4. Maryam يقول

    فلتعلم أن سلطنة غمان ان كانت في نظرك أنها لعبت دورا حياديا لعبته من أجل مصلحتك ومصلحة بلدك ولاتحاول أن تتفوه بكلمة جيران فيبدو أن معنى هذه الكلمه كبيره عليك ولاتدرك مدى أهميتها طالما لاتعي ما تعنيه.
    تحاولون أن ترموا أعباءكم على عمان لطالما كانت وستظل الأفضل في علاقاتها الدبلوماسيه على المستووين داخليا وخارجيا .

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