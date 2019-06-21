بعد إسقاط إيران الطائرة الأمريكية .. إعلامي سعودي معروف ينتقد سلطنة عمان وخبير أمريكي يتصدّى له
ردّ خبير أمريكي في العلاقات الأمريكية – الخليجية، على تغريدةٍ للصحافي السعودي ورئيس تحرير صحيفة “إندبندنت عربية”، عضوان الأحمري، انتقد فيها الأخير سياسة سلطنة عمان الحيادية، ولعبها دور الوسيط في الأزمات الإقليمية والدوليّة.
وقال “الأحمري” في تغريدته التي عقّب فيها على إسقاط إيران للطائرة الأمريكية المسيّرة وتهديدات الرئيس الأمريكي التي تراجع عنها: “قرار ترمب للضربات ثم التراجع، يدخل ضمن الحرب النفسية والإعلامية. لا أحد يريد الحرب، والجميع مع السلام. دول الخليج تريد معاهدة تكون طرفا فيها وتفرض شروطها”.
واعتبر “عضوان الأحمري” أن “سلطنة عمان أخطأت حين استضافت المفاوضات السرية مع الغرب قبل أعوام بشأن نووي طهران، وأغفلت مصالح جيرانها”.حسب رأيه
في المقابل، ردّ الخبير الأمريكي “سيجورد نيوباور” في تغريدةٍ له على مزاعم ” الأحمري” وقال: ” من المؤسف أن بعض دول مجلس التعاون الخليجي تشعر بالغيرة من الدبلوماسية الباسلة في عمان”.
وتعرف سلطنة عُمان بتوازنها في علاقاتها الدولية، ولهذا تتحرّك ويُعتمد على دبلوماسيتها الحكيمة في التوسط لحلّ الأزمات سواء الإقليمية وحتّى العالمية منها.
وعملت سلطنة عُمان كوسيط تاريخي بين الغرب وايران، وكانت بمنزلة الدولة المضيفة للمناقشات السرية في عام 2013، عندما كان يجري التفاوض على الاتفاق النووي، ونجحت في الوصول الى اتفاق 2015.
وعقب اندلاع الأزمة الخليجية قبل عامين وبدء حصار قطر، تعرضت عُمان لانتقادات وهجمات بسبب تبني مسقط لموقف حيادي بين الطرفين القطري من جانب والسعودي الإماراتي البحريني من جانب آخر.
أتمنى من كل قلبي أن تتركهم السلطنه وبأن لا تتدخل في واسطه أو غيره تتركهم بحالهم فخار يكسر بعضه.
الحمدلله بفضل الله ثم بفضل قيادتنا الحكيمة ننعم بالأمن والأمان والخير والسلام حفظ الله سلطاننا قابوس المعظم وامد الله في عمره اعواما عديدة وازمنة مديده وهو ينعم بصحة وسلامة وحياة سعيدة
دور عمان إيجابي جدا يهدف إلى تجنيب المنطقة ويلات حروب والإنتقال بها إلى بر الأمان الذي في حقيقته يجلب الخير للجميع. ربما حاضرا لا يستطيع الجميع رؤية و تصور المنافع التي ستجنيها المنطقة من هذه الجهود المباركة.
فلتعلم أن سلطنة غمان ان كانت في نظرك أنها لعبت دورا حياديا لعبته من أجل مصلحتك ومصلحة بلدك ولاتحاول أن تتفوه بكلمة جيران فيبدو أن معنى هذه الكلمه كبيره عليك ولاتدرك مدى أهميتها طالما لاتعي ما تعنيه.
تحاولون أن ترموا أعباءكم على عمان لطالما كانت وستظل الأفضل في علاقاتها الدبلوماسيه على المستووين داخليا وخارجيا .