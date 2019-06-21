بعد إسقاط إيران الطائرة الأمريكية .. إعلامي سعودي معروف ينتقد سلطنة عمان وخبير أمريكي يتصدّى له

ردّ خبير أمريكي في العلاقات الأمريكية – الخليجية، على تغريدةٍ للصحافي السعودي ورئيس تحرير صحيفة “إندبندنت عربية”، عضوان الأحمري، انتقد فيها الأخير سياسة سلطنة عمان الحيادية، ولعبها دور الوسيط في الأزمات الإقليمية والدوليّة.

وقال “الأحمري” في تغريدته التي عقّب فيها على إسقاط إيران للطائرة الأمريكية المسيّرة وتهديدات الرئيس الأمريكي التي تراجع عنها: “قرار ترمب للضربات ثم التراجع، يدخل ضمن الحرب النفسية والإعلامية. لا أحد يريد الحرب، والجميع مع السلام. دول الخليج تريد معاهدة تكون طرفا فيها وتفرض شروطها”.

قرار ترمب للضربات ثم التراجع، يدخل ضمن الحرب النفسية والإعلامية. لا أحد يريد الحرب، والجميع مع السلام. دول الخليج تريد معاهدة تكون طرفا فيها وتفرض شروطها. أخطأت سلطنة عمان حين استضافت المفاوضات السرية مع الغرب قبل أعوام بشأن نووي طهران، وأغفلت مصالح جيرانها. — عضوان الأحمري (@Adhwan) June 21, 2019

واعتبر “عضوان الأحمري” أن “سلطنة عمان أخطأت حين استضافت المفاوضات السرية مع الغرب قبل أعوام بشأن نووي طهران، وأغفلت مصالح جيرانها”.حسب رأيه

في المقابل، ردّ الخبير الأمريكي “سيجورد نيوباور” في تغريدةٍ له على مزاعم ” الأحمري” وقال: ” من المؤسف أن بعض دول مجلس التعاون الخليجي تشعر بالغيرة من الدبلوماسية الباسلة في عمان”.

It’s unfortunate that certain GCC countries are jealous of Oman’s brave diplomacy. 🇺🇸🇴🇲🇮🇷 https://t.co/Qv6YELlQ8M — Sigurd Neubauer (@SigiMideast) June 21, 2019

وتعرف سلطنة عُمان بتوازنها في علاقاتها الدولية، ولهذا تتحرّك ويُعتمد على دبلوماسيتها الحكيمة في التوسط لحلّ الأزمات سواء الإقليمية وحتّى العالمية منها.

وعملت سلطنة عُمان كوسيط تاريخي بين الغرب وايران، وكانت بمنزلة الدولة المضيفة للمناقشات السرية في عام 2013، عندما كان يجري التفاوض على الاتفاق النووي، ونجحت في الوصول الى اتفاق 2015.

وعقب اندلاع الأزمة الخليجية قبل عامين وبدء حصار قطر، تعرضت عُمان لانتقادات وهجمات بسبب تبني مسقط لموقف حيادي بين الطرفين القطري من جانب والسعودي الإماراتي البحريني من جانب آخر.