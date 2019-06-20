مذيعة “تلفزيون العربي” فرح البرقاوي تُحرج أكاديميا سعوديا تطاول عليها بتغريدة لـ”لواء مصري”

أحجرت فرح البرقاوي مذيعة “تلفزيون العربي” الأكاديمي والناقد السعودي الدكتور عبدالله الغذامي، بعد إعادة الأخير نشر تغريدة للواء مصري سابق تطاول فيها عليها.

وكان “الغذامي” أعاد على حسابه نشر رد للواء الشرطة المصري السابق وضابط المباحث يوسف عدلي تطاول فيه على البرقاوي وسبها.

لتحرجه مذيعة “تلفزيون العربي” بقولها:”د. عبد الله الغذامي استاذ جامعي في النقد، لكنه “لم يتورع” عن إعادة نشر شتيمة بحقي، أطلقها ضابط مباحث مصري.”

د. عبد الله الغذامي @ghathami استاذ جامعي في النقد، لكنه "لم يتورع" عن إعادة نشر شتيمة بحقي، أطلقها ضابط مباحث مصري. هل الشتم نوع من النقد الذي يُعَلِّمُه الغذامي لطلابه، أم أنه وبعض الكُتّاب السعوديين مضطرون إلى هذا الانحدار للحفاظ على رؤوسهم؟ pic.twitter.com/wqmEBSp4Rm — Farah Albarqawi فرح البرقاوي (@FarahAlbarqawi) June 19, 2019

وتساءلت:”هل الشتم نوع من النقد الذي يُعَلِّمُه الغذامي لطلابه، أم أنه وبعض الكُتّاب السعوديين مضطرون إلى هذا الانحدار للحفاظ على رؤوسهم؟”

واستدعى إحراح فرح البرقاوي للغذامي، ردا من الأكاديمي السعودي المقرب من النظام ليتطور الأمر إلى مشادة تويترية بينهما، وضعت الغذامي في موقف حرج أمام متابعيه.

دافعي عن نفسك ، وجادلي بالحقائق ، لو رأيت منك ردا منطقيا عليه لكان حقك إعادة نشرها ، ولكن تغريدته تظل بلا رد منك يعينك على إقناع غيرك ، أما الاستفزاع فلن تجديه عندي — عبدالله الغذامي (@ghathami) June 19, 2019

تخطئ د. الغذامي بظنك أني استفزعك. هذا تعبير عن الدهشة لا أكثر. كنت اقتبست من أبحاثك شيئا عن معنى النقد لدى دراستي الماجستير، وأشعر الآن بالأسف، وأنا أراك تضع نفسك في مصاف ضابط مباحث، لا يعرف إلا الشتم، ولن أهبط إلى حضيض الرد عليه. — Farah Albarqawi فرح البرقاوي (@FarahAlbarqawi) June 19, 2019

وتحول عدد كبير من الكتاب والإعلاميين السعوديين وغيرهم من الشخصيات العامة، إلى أبواق تطبل لولي العهد السعودي محمد بن سلمان ليل نهار وتهاجم مخالفيه وتشوههم دون تورع من الانزلاق للمزاعم والأكاذيب والافتراءات لتحقيق هدفهم.