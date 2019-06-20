ضاحي خلفان يحرض على تقسيم اليمن وانفصال الجنوب.. ومغردون يُخرسونه: الأولى عودة الإمارات لحكم سلطنة عُمان

شن مغردون يمنيون هجوما عنيفا على ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي، بعد دعوته الصريحة لتقسيم اليمن وتحريضه على انفصال الجنوب.

وزعم “خلفان” في تغريدة له على حسابه بتويتر رصدتها (وطن) أن عودة دولة الجنوب العربي بناء على رغبة أبنائها قبل احتلالها من اليمن الشمالي مطلب شرعي.

عودة دولة الجنوب العربي بناء على رغبة ابنائها قبل احتلالها من اليمن الشمالي مطلب شرعي…لماذا يحرم اهل الجنوب من إستعادة دولتهم كما كانت.؟؟؟

لاشك هناك اختلاف شاسع بين العقليتين في صناعة المستقبل..في الوقت الذي يرى فيه الجنوبي كل ممكنات صناعة النجاح متوفرة…بينما لايراها الشمالي — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) June 20, 2019

وتساءل محرضا على حرب أهلية جديدة:”لماذا يحرم اهل الجنوب من إستعادة دولتهم كما كانت؟”

وتابع الرجل الأمني المقرب من محمد بن زايد في تغريدته المسمومة:”لا شك أن هناك اختلاف شاسع بين العقليتين في صناعة المستقبل، في الوقت الذي يرى فيه الجنوبي كل ممكنات صناعة النجاح متوفرة، بينما لايراها الشمالي”

واستنكر يمنيون بشدة تحريض ضاحي خلفان على تقسيم اليمن وتدخله الفج في الشأن اليمني، ولم يكتفي بالجرائم التي ترتكبها الإمارات هناك وما أوصلت إليه اليمن منذ دخولها إليه ضمن صفوف التحالف العربي المزعوم.

وما علاقتك بالجنوب والشمال، أنت اعتقد مواطن اماراتي أيش حشرك بين اليمنيين؟ عموما هذا هو مخططكم لتقسيم #اليمن ولن تنالوه. — صدام الكمالي Saddam Alkamali (@alkamali1985) June 20, 2019

دبي مؤهله ان تكون دولة مستقلة منفصلة عن بقية الامارات فمكانتها الاقتصادية ان تكون دولة منفصلة#راس_الخيمة كما تشاهدون العلامة السوداء تدل راس الخيمة كان معها مفتاح خط دولي كانت دولة وذات نظام خاص بها قبل الاحتلال العربي لها،والآن الإمارات تنهك تاريخها ومن حقها تطالب بالانفصال pic.twitter.com/kzOcvWtcLX — الصحفي / أنيس منصور (@ANESMA09) June 20, 2019

وأفحمه أحدهم بقوله:”لماذا لاتستقل دبي عن باقي الإمارات، لتكون دولة يشار إليها بالبنان؟ مكانة دبي ان تكون دولة مستقلة وليس جزء من دولة.”

لماذا لاتستقل *#دبي* عن باقي *#الإمارات* لتكون دولة يشار إليها بالبنان؟ مكانة دبي ان تكون دولة مستقلة وليس جزء من دولة . #انفصال_راس_الخيمه كمان فهي كانت دولة — الصحفي / أنيس منصور (@ANESMA09) June 20, 2019

وكتب آخر ساخرا:”الصحيح أن نرجعكم إلى طاعة السلطان قابوس ونعيد المياه لمجاريها فأنتم جزء من سلطنة عمان الكبيرة، وما بايضبطكم ويقيد أيديكم غير قابوس لإن فسادكم انتشر مثل السرطان في عموم الوطن العربي والاسلامي”

يا ضاحي خلفان شهداد زاده الإيراني:



الصحيح أننا نرجعكم الى طاعة السلطان #قابوس ونعيد المياه لمجاريها فأنتم جزء من سلطنة #عمان الكبيره ،وما بايضبطكم ويقيد أيديكم غير #قابوس لإن فسادكم إنتشر مثل السرطان في عموم الوطن #العربي و #الاسلامي يعني بالمختصر شوية عيال معاهم فلوس يخربوا بها — عبير الخولاني🇾🇪𐩲𐩨𐩺𐩧 𐩱𐩡𐩭𐩥𐩡𐩱𐩬𐩺 (@tanhapak1) June 20, 2019

وهاجمت ناشطة خلفان:”فتحت #الإمارات السجون السرية وزجت بالأبرياء في الغرف المظلمة وفشلت في تنفيذ مشروعها.دعمت عصابات الاغتيالات وفشلت،دربت مليشيات مسلحة وهُزمت، واليوم تريد فرض أمر واقع في جنوب اليمن بالقوة،”

فتحت #الإمارات السجون السرية وزجت بالأبرياء في الغرف المظلمة وفشلت في تنفيذ مشروعها.دعمت عصابات الاغتيالات وفشلت،دربت مليشيات مسلحة وهُزمت، واليوم تريد فرض أمر واقع في جنوب اليمن بالقوة، بل وتطعن السعودية بخنجرها المسموم! أما بالنسبة للشعب اليمني فلن يتنازل عن أرضه مهما كان الثمن — عبير الخولاني🇾🇪𐩲𐩨𐩺𐩧 𐩱𐩡𐩭𐩥𐩡𐩱𐩬𐩺 (@tanhapak1) June 20, 2019

ومنذ نحو أربعة أعوام يشهد اليمن معارك طاحنة بين القوات الحكومية المسنودة بتحالف عربي تقوده السعودية والإمارات من جهة، ومليشيات “الحوثي” التي تسيطر على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء، من جهة أخرى.

وقتلت الحرب آلاف المدنيين، كما أدت إلى مجاعة كبيرة وانتشار الأمراض ونزوح أعداد هائلة من السكان، في حين اعتبرت الأمم المتحدة أزمة اليمن “الأسوأ في العالم”.

وتسعى الإمارات لفرض سيطرتها على جزيرة “سقطرى”، وعلى المحافظات الجنوبية للبلاد.

وتورطت السعودية والإمارات في جرائم غير إنسانية وثّقتها منظمات دولية، مطالبةً التحالف بوقف مشاركته في حرب اليمن، وإنهاء معاناة اليمنيين.

كما وثّقت منظمة العفو الدولية (أمنستي) في تقرير سابق لها “انتهاكات صارخة تُرتكب بشكل ممنهج تصل إلى جرائم الحرب” بالسجون السرية التي تشرف عليها أبوظبي، جنوبي اليمن.

وقالت المنظمة في تقريرها المعنون بـ”الله وحده أعلم إذا كان على قيد الحياة”، إنها رصدت عشرات الاعتقالات التعسّفية والإخفاء القسري والتعذيب من قبل القوات الموالية للإمارات.