“شاهد” ناشطة أمريكية تقتحم فعالية للسفارة السعودية بواشنطن وتصرخ بأعلى صوتها: هذه جرائمكم يا قتلة

اقتحمت ناشطة أمريكية، الأربعاء، نشاطاً أقامته السفارة السعودية في واشنطن، وأخذت تعدد جرائم المملكة في اليمن وانتهاكات حقوق الانسان في المملكة من تعذيب واعتقال للنشطاء، الامر الذي أثار إرتباك المسؤولين عن الفعالية.

وساد الصمت الفعالية، بعد إقدام الناشطة من منظمة ” “CODEPINK الأمريكية، وهي حركة سلام وعدالة، على اقتحام القاعة، حيث صرخت بأعلى صوتها منتقدة جرائم السعودية في حربها على اليمن، والانتهاكات التي ترتكبها بحق المعتقلين السعوديين من تعذيب في المملكة.

ناشطة أمريكية اقتحمت نشاطا لسفارة #السعودية_العظمى في واشنطن وأخذت تعدد جرائم #السعودية في #اليمن وانتهاكات حقوق الإنسان والتعذيب والإعتقال. ساد الصمت القاعة تخلله أصوات مرتبكة لم تعرف التصرف قبل ان يقتادها رجل أمن إلى الخارج. المزرعة السعودية أصبحت تحظى بكل ساعة على فضيحة pic.twitter.com/fIn0PIIiX9 — نظام المهداوي (@NezamMahdawi) June 20, 2019

وسارع رجال الأمن إلى إخراج الناشطة الأمريكية، التي صدمت المسؤولين السعوديين القائمين على الفعالية، وسببت لهم حرج كبير أمام الحضور.