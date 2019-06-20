السفارة السعودية
السفارة السعودية
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“شاهد” ناشطة أمريكية تقتحم فعالية للسفارة السعودية بواشنطن وتصرخ بأعلى صوتها: هذه جرائمكم يا قتلة

كتب خاص "وطن"
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اقتحمت ناشطة أمريكية، الأربعاء، نشاطاً أقامته السفارة في ، وأخذت تعدد المملكة في اليمن وانتهاكات حقوق الانسان في المملكة من واعتقال للنشطاء، الامر الذي أثار إرتباك المسؤولين عن الفعالية.

وساد الصمت الفعالية، بعد إقدام الناشطة من منظمة ” “CODEPINK الأمريكية، وهي حركة سلام وعدالة، على اقتحام القاعة، حيث صرخت بأعلى صوتها منتقدة جرائم السعودية في حربها على اليمن، والانتهاكات التي ترتكبها بحق المعتقلين السعوديين من تعذيب في المملكة.

وسارع رجال الأمن إلى إخراج الناشطة الأمريكية، التي صدمت المسؤولين السعوديين القائمين على الفعالية، وسببت لهم حرج كبير أمام الحضور.

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