“شاهد” مفتي ليبيا: السيسي قتل مرسي بأموال إماراتية ـ سعودية فاسدة خدمة للصهاينة

شن مفتي ليبيا الصادق الغرياني، هجوما عنيفا على الثلاثي عبدالفتاح السيسي ومحمد بن سلمان ومحمد بن زايد، في نعيه لوفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، حيث اتهم نظام السيسي بالإطاحة بمرسي وقتله بالبطيء عبر أموال سعودية ـ إماراتية فاسدة خدمة للصهاينة.

وقال “الغرياني” في كلمة متداولة له على نطاق واسع، إن مرسي “هو الرئيس الشرعي المنتخب الوحيد لمصر، الذي لم يمهلوه طويلا”، لافتا إلى أن قوى الشر من الداخل والخارج تكالبت عليه بعد عام واحد من انتخابه.

🎥 | شاهد: تعليق فضيلة الشيخ الصادق الغرياني (مفتي ليبيا) على وفاة الرئيس الراحل #محمد_مرسي@IFTALIBYA pic.twitter.com/Vj7n1UG0Z5 — قناة درر الفضائية (@DorarTV) June 20, 2019

وأشار إلى أنه “تم انتزاع توقيعات شعبية ضد الرئيس مرسي بعد انتخابه بأموال إماراتية سعودية فاسدة خدمة للصهاينة”، مؤكدا أن وقوفه مع غزة كان سبب تحريض الصهاينة ضده.

وأوضح أن الرئيس مرسي “لم يكن دمويا، لكنه أردا حكما حقيقيا شرعيا ينصر فيه أمته، فخذلوه، واعتقل، وبقي في السجن يضطهد ويعذب حتى مات غما وهما وحزنا في سجنه”.

واعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الرئيس المصري الراحل محمد مرسي “قُتل”، وتعهد بالسعي من أجل محاكمة الحكومة المصرية أمام المحاكم الدولية، في وقت نددت فيه الخارجية المصرية بالتصريحات.

وقال أردوغان إن مرسي “كان يتخبط على الأرض لمدة 20 دقيقة. لم تقم السلطات بشيء لمساعدته. لقد قُتل ولم يمت لأسباب طبيعية”. وسبق أن وصف أردوغان الرئيس الراحل مرسي بـ”الشهيد”.

وأكد أنه سيقوم “بكل ما هو ممكن لإحالة المسؤولين المصريين أمام المحاكم الدولية”. وأضاف “نحن، باسم تركيا، سنتابع هذه القضية وسنبذل كل ما في وسعنا لضمان محاكمة مصر أمام المحاكم الدولية بسبب وفاة مرسي”، ودعا منظمة التعاون الإسلامي للتحرك من أجل الوصول لهذا الهدف.

وتابع أردوغان “المدعو السيسي ظالم وليس ديمقراطيا، لم يصل إلى الحكم بالطرق الديمقراطية”، وأردف “لن نسكت إزاء وفاة رئيس انتخبه الشعب المصري بنسبة 52% من الأصوات، حتى وإن لزم الصمت أولئك الذين يعملون على تلقيننا دروسا في الحق والقانون والحرية”.

وتوفي مرسي -وهو الرئيس المدني الوحيد المنتخب ديمقراطيا في تاريخ مصر- يوم الاثنين بعد أن سقط مغشيا عليه في قاعة محكمة بالقاهرة أثناء محاكمته.

وكان مرسي (67 عاما) مسجونا منذ أن عزله الجيش في عام 2013 في انقلاب عسكري على حكمه الذي دام عاما واحدا، وكان الجيش حينئذ تحت قيادة عبد الفتاح السيسي الرئيس الحالي للبلاد.