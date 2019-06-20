المجلس العسكري السوداني “يرد” الجميل لـ”السعودية” ويرسل كتيبة للقتال في اليمن فداءً لـ”ابن سلمان”
أكدت مصادر محلية وصول دفعة جديدة من القوات السودانية الأربعاء إلى مدينة عدن جنوبي اليمن، لمساندة القوات التي يدعمها التحالف العربي وتعزيز جبهات القتال ضد الحوثيين هناك.
وتوقعت مصادر عسكرية أن يتم الدفع بالقوات السودانية إلى جبهة الساحل الغربي في الحديدة، أو جبهة الضالع المشتعلة شمال عدن التي تدور في عدة مناطق منها معارك شرسة منذ أكثر من شهر بين قوات الحزام الأمني، والمقاومة الجنوبية اليمنية بدعم وإسناد التحالف والحوثيين.
وفي 25 مايو الفائت، أي بعد نحو أسبوعين من إزاحة الرئيس السابق عمر البشير، أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان دعم الخرطوم للرياض في مواجهة “التهديدات والاعتداءات” الإيرانية، واستمرار مشاركة القوات السودانية ضمن التحالف العسكري لدعم الشرعية في اليمن.
وتصدرت الخسائر البشرية للجيش السوداني المشارك ضمن عمليات التحالف العربي باليمن، خسائر الدول الأخرى المنضوية فيه.
وكان الفريق محمد حمدان دقلو المعروف بـ”حميدتي”، والذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس المجلس العسكري، قد صرح قبل نحو عامين لصحيفة “الجريدة” المحلية بأن قوات الدعم السريع فقدت 412 عسكريا لقوا حتفهم في مواجهات خاضوها ضد الحوثيين.
حميدتي الكلب الذي يرعى الابل وينبح في حضرة الكلاب مثله…
رجال
والله أنكم ابرك من الجار الشقيق الخبيث المؤذي النذل المحشور بالشبك
سود الله وجهوكم مرتزقه استبحتم دماء المسلمين التي حرمها الله. وعاشرتم أعداء الله ورسوله اليهود والنصارى والمشركين وتقولون إننا على الحق. الله يهلككم وكل من يتبعكم في الدنيا وفي الآخره إلى جهنم وبئس المصير.