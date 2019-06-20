استنفار أمني بالحرم المكي ورصد لحاملي الأوراق.. “عُمُرات” بالجملة عن محمد مرسي تغيظ السيسي وابن سلمان

في سابقة جديدة ومنذ نبأ إعلان وفاته، توالت على مواقع التواصل صور أشخاص أعلنوا أداء العمرة عن الرئيس المصري الراحل محمد مرسي بشكل مضطرد.
وتسابق نشطاء بمواقع التواصل على تداول صور تظهر أشخاص في ساحة الحرم الشريف، وهم يحملون أوراقا توضح أداءهم العمرة عن مرسي، وتتضمن دعوات له بالرحمة والمغفرة.
وعقب الانتشار الواسع لهذا الأمر وأثره على مواقع التواصل، صدرت أوامر للأمن السعودي بالحرم بتعقب أي شخص يحمل ورقة ويصورها ومنع أي شخص من أداء مثل هذه العُمرات، بحسب ناشطون أوضحوا ذلك في تعليقات رصدتها (وطن).
وكانت مصادر سعودية قد أكدت عن وجود تشديدات أمنية سعودية غير مسبوقة حول الحرم عقب انتشار تلك الصور، في محاولة لوقف صور التضامن تلك.
وإلى جانب تسابق أفراد من محبي مرسي لأداء العمرة عنه وإعلانهم ذلك، قامت أسر كاملة بأداء العمرة عنه في صورة تعكس محبة جارفة لأول رئيس منتخب بمصر.
وحظيت تدوينه لأشرف الطاهر بتداول واسع، التي ذكر فيها أن صديقا له كان يؤدي عمرة وأخبره -بتأثر- أنه حين طُلب منه أداء عمرة عن مرسي فور نبأ الوفاة؛ قرر جميع أفراد الحملة الأربعين إهداء عمراتهم لمرسي، وكانوا من جنسيات عربية مختلفة.
ويعد الإعلان عن هذه العمرات المتتالية شكلا فريدا من أشكال إظهار مشاعر التعاطف والمحبة لمرسي، لا يقل أثره عن مشاهد صلوات الغائب التي قامت في العديد من البلدان العربية والإسلامية والغربية.
وأعلنت السلطات المصرية، مساء الاثنين، وفاة الرئيس مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر، أثناء إحدى جلسات محاكمته بعدما تعرض لنوبة إغماء، وفق روايتها الرسمية.
وتعرض مرسي إلى العديد من المحاكمات بتهم مختلفة، وذلك بعد اختطافه من الرئاسة، إثر الانقلاب العسكري الذي قاده وزير دفاعه آنذاك عبد الفتاح السيسي في 3 تموز/ يوليو 2013، واستولى على السلطة من حينها.
وثمن إعلاميون ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، موقف المعتمرين الذين أهدوا العمرة للرئيس مرسي.
بسم الله الرحمن الرحيم
مع الاحترامنا للرجالات العظام
محمد مرسي عيسى العياط
رئيس الجمهورية والقائد الاعلى للشعب المصري العظيم
وصل الى هرم سلطة عن طريق الاقتراع ديمقرطي متحضر
أين المفتي للسر مفشي حتى يفتي في مابال وليه يحجر على الناس أداء العمرة لمن شاؤوا؟!،أينا البسديس ليذكر مولاه بأنه لما يتعلق الامر بمناسك الحج والعمرة أنه لاجدال ولا رفث ولا فسوق ولا حجر في تلك المناسك؟!.