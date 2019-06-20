استنفار أمني بالحرم المكي ورصد لحاملي الأوراق.. “عُمُرات” بالجملة عن محمد مرسي تغيظ السيسي وابن سلمان

في سابقة جديدة ومنذ نبأ إعلان وفاته، توالت على مواقع التواصل صور أشخاص أعلنوا أداء العمرة عن الرئيس المصري الراحل محمد مرسي بشكل مضطرد.

سبحان من زرع حبك في القلوب يامحمد مرسي

الناس تتسابق لأداء العمره تلو الأخرى محتسبةً من الله ان يصلك اجرها …..

اقسم لومات شيطان العرب والسيسي وهما المتهمان الرئيسيان في قتلك لما اعتمر عنهم احد …. pic.twitter.com/wcph9f9xLe — 𝕭𝖔-𝕸𝖊𝖘𝖍𝖆𝖑 🇶🇦 (@QATAR__4EVER) June 18, 2019

وتسابق نشطاء بمواقع التواصل على تداول صور تظهر أشخاص في ساحة الحرم الشريف، وهم يحملون أوراقا توضح أداءهم العمرة عن مرسي، وتتضمن دعوات له بالرحمة والمغفرة.

الحمدلله

أول عمرة للرئيس محمد مرسي الشهيد بإذن الله pic.twitter.com/j79Fi6eekc — eltaybb التائب (@ZEltaybb) June 18, 2019

وعقب الانتشار الواسع لهذا الأمر وأثره على مواقع التواصل، صدرت أوامر للأمن السعودي بالحرم بتعقب أي شخص يحمل ورقة ويصورها ومنع أي شخص من أداء مثل هذه العُمرات، بحسب ناشطون أوضحوا ذلك في تعليقات رصدتها (وطن).

طبت وطاب أثرُك فى النفوس ياحبيبى 💔 Posted by Huda Hamed on Tuesday, June 18, 2019

وكانت مصادر سعودية قد أكدت عن وجود تشديدات أمنية سعودية غير مسبوقة حول الحرم عقب انتشار تلك الصور، في محاولة لوقف صور التضامن تلك.

وإلى جانب تسابق أفراد من محبي مرسي لأداء العمرة عنه وإعلانهم ذلك، قامت أسر كاملة بأداء العمرة عنه في صورة تعكس محبة جارفة لأول رئيس منتخب بمصر.

لبيك اللهم عمرة انا وزوجتي عن الدكتور محمد مرسي رحمه الله.اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة .اللهم… Posted by Ahmed Abu Ismail on Tuesday, June 18, 2019

وحظيت تدوينه لأشرف الطاهر بتداول واسع، التي ذكر فيها أن صديقا له كان يؤدي عمرة وأخبره -بتأثر- أنه حين طُلب منه أداء عمرة عن مرسي فور نبأ الوفاة؛ قرر جميع أفراد الحملة الأربعين إهداء عمراتهم لمرسي، وكانوا من جنسيات عربية مختلفة.

ويعد الإعلان عن هذه العمرات المتتالية شكلا فريدا من أشكال إظهار مشاعر التعاطف والمحبة لمرسي، لا يقل أثره عن مشاهد صلوات الغائب التي قامت في العديد من البلدان العربية والإسلامية والغربية.

وأعلنت السلطات المصرية، مساء الاثنين، وفاة الرئيس مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر، أثناء إحدى جلسات محاكمته بعدما تعرض لنوبة إغماء، وفق روايتها الرسمية.

وتعرض مرسي إلى العديد من المحاكمات بتهم مختلفة، وذلك بعد اختطافه من الرئاسة، إثر الانقلاب العسكري الذي قاده وزير دفاعه آنذاك عبد الفتاح السيسي في 3 تموز/ يوليو 2013، واستولى على السلطة من حينها.

وثمن إعلاميون ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، موقف المعتمرين الذين أهدوا العمرة للرئيس مرسي.