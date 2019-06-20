جاريد كوشنر
الهدهد

أولى بشائر “صفقة القرن”.. كوشنر وراء سماح البحرين لصحفيين إسرائيليين بتغطية “مؤتمر المنامة”

كتب وطن
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ذكرت صحيفة “هآرتس” الاسرائيلية، أن سماح البحرين لـ6 وسائل إعلام إسرائيلية بتغطية “ورشة البحرين” الاقتصادية المرتقبة، جاء بعد تدخل ، مستشار وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وحسب الصحيفة الإسرائيلية، فإن البحرين وافقت أمس الأربعاء على السماح بدخول الصحافيين الإسرائيليين بموجب طلب طاقم البيت الأبيض المسؤول عن “” برئاسة كوشنر، علما أن “هآرتس” كانت ضمن وسائل الإعلام الإسرائيلية التي سمح لها بتغطية المؤتمر في المنامة.

وبذلك تكون البحرين التي لا تقيم علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل، قد سمحت للمرة الأولى لوفد إعلامي إسرائيلي بدخول أراضيها.

وحسب البيت الأبيض، فإنه لن يشارك ممثلون رسميون عن الحكومة الإسرائيلية في ورشة البحرين بداعي “عدم تحويلها إلى سياسية”.

وكان من المقرر أن يترأس الوفد الإسرائيلي وزير المالية موشيه كحلون، إلا أنه عدل عن المشاركة في أعقاب إعلان البيت الأبيض.

في المقابل، وجه البيت الأبيض الدعوة لرجال أعمال إسرائيليين للمشاركة، لم تنشر أسماؤهم بشكل رسمي بعد.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، قد أكد الثلاثاء مشاركة إسرائيليين في الورشة دون أن يحدد أسماء الذين وجهت لهم الدعوة.

وأعلنت الولايات المتحدة والبحرين في وقت سابق، أن المنامة ستستضيف يومي 25 و26 يونيو الجاري، مؤتمرا “لتشجيع الاستثمار في المناطق الفلسطينية”، وأعلن القادة الفلسطينيون مقاطعته، فيما أعلنت عدة دول عربية نيتها المشاركة في المؤتمر بينها والإمارات ومصر، بينما أعلن العراق ولبنان عدم مشاركتهما.

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