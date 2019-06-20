أمير سعودي بحث في أرشيف مقررة الأمم المتحدة التي فضحت ابن سلمان فلم يجد الا هذه التغريدة

أثار الأمير السعودي، عبد الرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز، جدلاً واسعاً، في نشره تغريدة قديمة لمقررة الأمم المتحدة المعنية بالإعدامات خارج نطاق القضاء أغنيس كالامارد تعود لعام 2015، للتدليل على عدم حيادها- حسب قوله- بعد نشرها التقرير الختامي حول اغتيال جمال خاشقجي، محملة السعودية المسؤولية الكاملة ملمحة إلى تورط ابن سلمان في الجريمة.

وكتبت كالامارد في تغريدتها القديمة تعليقا أرفقته برسم يجمع السعودية بـ”داعش” ويقول: “السعودية تقاضي كل من يقارن منظومتها القضائية بتلك التي لـ”داعش”.

وعلّق الأمير السعودي في سياق نقاش على حسابه في “تويتر”، مشددا على أن أغنيس كالامارد ليست مفوضة من الأمم المتحدة وأن تقريرها الأخير حول مقتل الصحفي جمال خاشقجي غير ملزم.

أنت تقول: ١)"ليس لها صفة" و٢)مثلها مثل أن تكتب تقريرا ويأخذه الأمريكيون على محمل الجد.ثم تستشهد بتغريدة الجبير التي تقوم بالأمرين:

١- فالجبير يقر بصفتها الرسمية (مقررة الأمم المتحدة).

٢- والجبير رد عليها وأخذها على محمل الجد.

لهذا كان من الأفضل التعاون معها من البداية. pic.twitter.com/sH4EcfXdzU — سلطان العامر (@sultaan_1) June 19, 2019

وأضاف أن تغريدة أغنس كالامارد تدل على “عدم الحياد والحكم السيئ المسبق على السعودية”، وأن ذلك “أثر بشكل جلي على تقريرها”.