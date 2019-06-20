عبدالرحمن بن مساعد
عبدالرحمن بن مساعد
الهدهد

أمير سعودي بحث في أرشيف مقررة الأمم المتحدة التي فضحت ابن سلمان فلم يجد الا هذه التغريدة

كتب وطن
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أثار الأمير السعودي، عبد الرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز، جدلاً واسعاً، في نشره تغريدة قديمة لمقررة المعنية بالإعدامات خارج نطاق القضاء تعود لعام 2015، للتدليل على عدم حيادها- حسب قوله- بعد نشرها التقرير الختامي حول اغتيال ، محملة المسؤولية الكاملة ملمحة إلى تورط ابن سلمان في الجريمة.

وكتبت كالامارد في تغريدتها القديمة تعليقا أرفقته برسم يجمع السعودية بـ”داعش” ويقول: “السعودية تقاضي كل من يقارن منظومتها القضائية بتلك التي لـ”داعش”.

وعلّق الأمير السعودي في سياق نقاش على حسابه في “تويتر”، مشددا على أن أغنيس كالامارد ليست مفوضة من الأمم المتحدة وأن تقريرها الأخير حول مقتل الصحفي جمال خاشقجي غير ملزم.

وأضاف أن تغريدة أغنس كالامارد تدل على “عدم الحياد والحكم السيئ المسبق على السعودية”، وأن ذلك “أثر بشكل جلي على تقريرها”.

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  1. ابوعمر يقول

    لو كنت تملك ناصية الآدميين لغرت في باطن الارض مثل الحشرات التي تخشى السحق….أنتم آل سعود أنجس المناجيس وأقذر القذارات وأنتن الزبالات…والله لو كنت أملك بعض القرار لأمرت بسحقكم نهائيا من الكرة الارضية وتطهيرها من جراثيمكم يا أرخس وأرذل وأقذر الكائنات على الارض

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  2. جاسم يقول

    اي امير كل حمار عند نا نسميه امير .

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