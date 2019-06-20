أكاديمي سعودي يطعن بحكم السلطان قابوس ويتهمه بالانقلاب على والده.. هكذا وصله الرد من العُمانيين
شن عُمانيون بموقع التواصل تويتر هجوما حادا على أكاديمي سعودي، تطاول على سلطنة عُمان وطعن بحكم السلطان قابوس بن سعيد، كما زعم أن محافظة ظفار أرض يمنية محتلة من قبل السلطنة.
الأكاديمي السعودي الدكتور سعد الدوسري، زعم في تغريدة له أن سلطنة عمان قاعدة استخباراتية لبريطانيا في منطقة الخليج منذ زمن بعيد، وأن الحكومة البريطانية قلقة من الوضع في السلطنة بعد السلطان قابوس الذي زعم أيضا أنه يعاني من مرض السرطان منذ عدة سنوات.
ولم يكتف “الدوسري” بذلك بل تطرق بالطعن إلى السلطان قابوس شخصيا وشرعيته، زاعما أن بريطانيا ساعدت السلطان في الانقلاب على والده ونفيه إلى بريطانيا.
وزاد سعد الدوسري من غضب العُمانيين بالتمادي في مزاعمه وقوله إن محافظة ظفار أرض يمنية محتلة من قبل السلطنة، وتتخوف عُمان حاليا من التحركات السعودية الاماراتية على حدودها في محافظة المهرة.. حسب زعمه.
وانبرى مغردون عُمانيون على رأسهم حساب “الشاهين” الشهير للرد على افتراءات ومزاعم الأكاديمي السعودي.
ورد “الشاهين” عليه مهاجما:”ظفار يا سعد أرض عمانية خالصة وبها رجال لو اخرجهم الله عليكم كما اخرجهم على غيركم التائهون في 1979 لزحفتم على كروشكم وبطونكم خوفاِ وهلعاً ولألتصقت جلودكم بالأرض فزعاً ووجلاً”
وفيما يخص تحركات الإمارات والسعودية في المهرة اليمنية على حدود السلطنة وصفها “الشاهين” بـ (لعب عيال).
وشدد على أن جميع العُمانيين على علم بمخططات دحلان وطحنون بن زايد في المهرة.
واختتم المغرد العُماني الشهير رده على الأكاديمي السعودي الدوسري، بالإشارة إلى أن عمان كلها نبض واحد شديد البأس قوي الأعصاب واسع الأفق ضليع بالسلاح وفن الدفاع عن الأرض عاشق لتراب بلده و هيبة سلطانه.. حسب قوله.
وأضاف:”وقادر أن يأخذكم فيمسح بكم الدنيا من شرق فلاديفوستوك إلى غرب انكوراج ومن شمال نونافوت إلى رأس الرجاء الصالح”
وسخر منه آخر بقوله:”اونه كذاك استاذ دكتور 😂😂 قسم بالله شهاده التمهيدي ما تستاهلها”
فيما أفحمه ناشط آخر بنشر صورة لخريطة عُمان قبل قرنين والتي تمتد إلى ما هو أبعد من حدود ظفار بكثير.