أكاديمي سعودي يطعن بحكم السلطان قابوس ويتهمه بالانقلاب على والده.. هكذا وصله الرد من العُمانيين

شن عُمانيون بموقع التواصل تويتر هجوما حادا على أكاديمي سعودي، تطاول على سلطنة عُمان وطعن بحكم السلطان قابوس بن سعيد، كما زعم أن محافظة ظفار أرض يمنية محتلة من قبل السلطنة.

الأكاديمي السعودي الدكتور سعد الدوسري، زعم في تغريدة له أن سلطنة عمان قاعدة استخباراتية لبريطانيا في منطقة الخليج منذ زمن بعيد، وأن الحكومة البريطانية قلقة من الوضع في السلطنة بعد السلطان قابوس الذي زعم أيضا أنه يعاني من مرض السرطان منذ عدة سنوات.

تقرير بريطاني يتحدث عن مخاوف الحكومة البريطانية من الوضع في سلطنة عمان بعد السلطان قابوس الذي يعاني من مرض السرطان منذ عدة سنوات ولا يوجد حتى الان ولي عهد أو خليفة له ،ولبريطانيا تواجد كبير في عماني عسكري واستخباراتي وكذلك الشركات البريطانية في مجال النفط وغيرها وتعتبر السلطنة — أ.د.سعد الدوسري #القدس (@saadaldosari21) June 20, 2019

ولم يكتف “الدوسري” بذلك بل تطرق بالطعن إلى السلطان قابوس شخصيا وشرعيته، زاعما أن بريطانيا ساعدت السلطان في الانقلاب على والده ونفيه إلى بريطانيا.

قاعدة استخباراتية لبريطانيا في منطقة الخليج منذ زمن بعيد وكانت بريطانيا ساعدت السلطان قابوس في الانقلاب على والده ونفيه الى بريطانيا حتى وفاته وكان شديد الانغلاق ويواجه تمرد خصوصا في الغرب وظفار التي كان فيها جبهة تمرد قوية مدعومة من جمهورية جنوب اليمن الاشتراكية التي كانت — أ.د.سعد الدوسري #القدس (@saadaldosari21) June 20, 2019

وزاد سعد الدوسري من غضب العُمانيين بالتمادي في مزاعمه وقوله إن محافظة ظفار أرض يمنية محتلة من قبل السلطنة، وتتخوف عُمان حاليا من التحركات السعودية الاماراتية على حدودها في محافظة المهرة.. حسب زعمه.

تعتبر ظفار ارض يمنية محتلة وجزء لا يتجزا من اليمن التاريخي، وتتخوف عمان حاليا من التحركات السعودية الاماراتية على حدودها في محافظة المهرة شرقي اليمن التي لعمان نفوذ وعلاقات كبيرة مع أهالي المحافظة الذين تربطها علاقات ومصاهرة مع أهالي ظفار — أ.د.سعد الدوسري #القدس (@saadaldosari21) June 20, 2019

وانبرى مغردون عُمانيون على رأسهم حساب “الشاهين” الشهير للرد على افتراءات ومزاعم الأكاديمي السعودي.

ورد “الشاهين” عليه مهاجما:”ظفار يا سعد أرض عمانية خالصة وبها رجال لو اخرجهم الله عليكم كما اخرجهم على غيركم التائهون في 1979 لزحفتم على كروشكم وبطونكم خوفاِ وهلعاً ولألتصقت جلودكم بالأرض فزعاً ووجلاً”

ظفار يا سعد أرض عمانية خالصة وبها رجال لو اخرجهم الله عليكم كما اخرجهم على غيركم التائهون في 1979 لزحفتم على كروشكم وبطونكم خوفاِ وهلعاً ولألتصقت جلودكم بالأرض فزعاً ووجلاً

فلا تستفز كرامة العماني في أرضه فيعدك إلى قشرة بيضتك بختم (rehabilitated in Oman) — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) June 20, 2019

وفيما يخص تحركات الإمارات والسعودية في المهرة اليمنية على حدود السلطنة وصفها “الشاهين” بـ (لعب عيال).

اما تحركات الإمارات 🇦🇪وقلائصها 🇸🇦وما تلاها من مؤامرات في محافظة المهرة🇾🇪 فهي (لعب عيال)👶🏻 في موازين القوى

فلا ذكوركم بنفس فحولة اليمني💪🏻 الذي أعاد قواتكم الخاصة بأكفان

ولا رجالكم🏃‍♂️ بقادرون على مواجهة المجتمع الدولي بالحقائق — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) June 20, 2019

وشدد على أن جميع العُمانيين على علم بمخططات دحلان وطحنون بن زايد في المهرة.

اما بخصوص المهرة

فكل عماني على علم بمخططات دحلان وطحنون بها

ولن نتدخل بشؤون الاخرين

فنحن على يقين بأن خير جنود الأرض هم يمنيون

وكفى

وان استلزم الوضع فصدقني

لم تختبروا الجندي العماني بعد

ساعتها ستسجل قوامسيكم كلمة MAYDAY بكل كتاب — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) June 20, 2019

واختتم المغرد العُماني الشهير رده على الأكاديمي السعودي الدوسري، بالإشارة إلى أن عمان كلها نبض واحد شديد البأس قوي الأعصاب واسع الأفق ضليع بالسلاح وفن الدفاع عن الأرض عاشق لتراب بلده و هيبة سلطانه.. حسب قوله.

وأضاف:”وقادر أن يأخذكم فيمسح بكم الدنيا من شرق فلاديفوستوك إلى غرب انكوراج ومن شمال نونافوت إلى رأس الرجاء الصالح”

وليس ظفار فقط.بل عمان كلها نبض واحد شديد البأس قوي الأعصاب واسع الأفق

ضليع بالسلاح وفن الدفاع عن الأرض

عاشق لتراب بلده و هيبة سلطانه

وقادر أن يأخذكم فيمسح بكم الدنيا من شرق فلاديفوستوك إلى غرب انكوراج

ومن شمال نونافوت إلى رأس الرجاء الصالح — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) June 20, 2019

وسخر منه آخر بقوله:”اونه كذاك استاذ دكتور 😂😂 قسم بالله شهاده التمهيدي ما تستاهلها”

اونه كذاك استاذ دكتور 😂😂 قسم بالله شهاده التمهيدي ما تستاهلها 😂 — Hatim_Alhatmi (@Hatim_AL_Hatmi) June 20, 2019

فيما أفحمه ناشط آخر بنشر صورة لخريطة عُمان قبل قرنين والتي تمتد إلى ما هو أبعد من حدود ظفار بكثير.