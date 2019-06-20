أكاديمي إماراتي ناصحا “صبيان أبوظبي”: اخرجوا من اليمن “فأنتم لا تحسنون تدبير مزارع دجاج”

طالب الأكاديمي الإماراتي وأستاذ الاقتصاد بجامعة الإمارات سابقا الدكتور يوسف خليفة اليوسف، حكام الإمارات بمغادرة اليمن ووقف الصراع الدامي هناك، واصفا إياهم بأنهم “لا يحسنون تدبير مزارع دجاج” فضلا عن إدارة دولة كبيرة كاليمن.

وقال “اليوسف” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن):”نقول لصبيان أبوظبي اخرجوا من اليمن فليس لكم مستقبل فيها فاليمن عدد سكانها 30 مليون وانتم لا تحسنون تدبير مزارع دجاج”

نقول لصبيان أبوظبي …أخرجوا من اليمن فليس لكم مستقبل فيها فاليمن عدد سكانها 30 مليون وانتم لا تحسنون تدبير مزارع دجاج والذي يؤكد هذا القول ان تهوركم وحماقتكم وسياساتكم الغبية ظهرت في الصومال ومصر وليبيا والسودان والجزائر واليمن فشعوب هذه الدول لا يذكرونكم الا بالسوء فعل تعبرون ؟ — Prof Yousif AlYousif (@Prof_Yousif) June 19, 2019

ولفت الأكاديمي الإماراتي إلى أن ما يؤكد هذا القول هو تهورهم وحماقتهم وسياساتهم الغبية التي ظهرت في الصومال ومصر وليبيا والسودان والجزائر واليمن، مضيفا:”فشعوب هذه الدول لا يذكرونكم الا بالسوء فعل تعبرون؟”

واندلعت أول أمس، الثلاثاء، اشتباكات مسلحة بين قوات الجيش الوطني ومسلحي ما يسمى الحزام الأمني التابع لدولة الإمارات في جزيرة سقطرى اليمنية.

وأوضحت مصادر أن الاشتباكات اندلعت داخل ميناء جزيرة سقطرى اليمنية عقب محاولة مسلحي الحزام الأمني اقتحامه لإنزال سيارات تابعة لهم وصلت على متن سفينة من الإمارات.

من جهته، أعلن مختار الرحبي مستشار وزير الإعلام اليمني أن الوضع في الجزيرة تحت سيطرة الجيش والأمن، إثر حديث عن اندلاع اشتباكات بين قوات حكومية يمنية وأخرى للحزام الأمني عند بوابة الميناء.

وتشهد جزيرة سقطرى تصعيدا جديا مع وصول قوات موالية للإمارات، بعد تصريحات لمحافظ الجزيرة رمزي محروس قال فيها إن سلطاته لن تسمح بوجود أحزمة أمنية أو تشكيلات مسلحة خارجة عن أجهزة الدولة.

وتشارك أبو ظبي في الحرب باليمن ضمن التحالف العربي منذ مارس 2015 بهدف معلن هو إعادة الشرعية للحكومة اليمنية بعدما سيطر الحوثيون وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح على مؤسسات الدولة، لكن القوات الإماراتية ما لبثت أن بدأت حملات أمنية وعسكرية ضد أطراف مؤيدة للشرعية، وأسست مليشيات محلية تنفذ أجندتها الخاصة، واتهمتها منظمات حقوقية عدة بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان.