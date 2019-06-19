وزير خارجية البحرين تجاهل وفاة مرسي بعدما وصفه بـ”الصادق الأمين” وكاد أن يبكي على وفاة “بيريز”

شن ناشطون بموقع التواصل تويتر، هجوما عنيفا على وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد بعد تجاهله وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي وهو الذي نعى وفاة شيمون بيريز في 2016 وكاد أن يبكي عليه.

ناشطون وصفوا “برميل البحرين” بأنه (متلون كالحرباء) وذكروه بتغريدته التي سبق أن وصف فيها مرسي بالصادق الأمين قبل الانقلاب عليه من قبل عبدالفتاح السيسي.

وزير خارجية البحرين كان قد نعى وفاة شمعون #بيريز وصمت عن وفاة الصادق الأمين #مرسي pic.twitter.com/ixIk4xG5B7 — يوسف الجمري (@YusufAlJamri) June 17, 2019

الكاتب السعودي تركي الشلهوب هاجم الوزير البحريني قائلا:”عندما توفي الرئيس الصهيوني السابق “شمعون بيريز”، نعاه وزير خارجية البحرين بكلمات مؤثرة، وكاد أن يبكي عليه. لكن عندما استُشهد #محمد_مرسي لم ينطق بكلمة واحدة ! ”

عندما توفي الرئيس الصهيوني السابق "شمعون بيريز"، نعاه وزير خارجية البحرين بكلمات مؤثرة، وكاد أن يبكي عليه. لكن عندما استُشهد #محمد_مرسي لم ينطق بكلمة واحدة ! pic.twitter.com/WgTt0OP0Ea — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) June 18, 2019

وسبق أن أعلن خالد بن أحمد شماتته بالانقلاب على الرئيس محمد مرسي، عقب تنفيذ السيسي انقلابه في 2013.

هذه تغريدة وزير خارجية #البحرين عام 2013 شماتة في عزل الرئيس محمد مرسي..#السح_الدح_امبو https://t.co/bJnKYPvSrU — خديجة بن قنة (@Benguennak) June 26, 2017

واتهمت صحيفة الإندبندنت البريطانية، قوات الأمن المصرية بالتسبب في “قتل” الرئيس الأسبق محمد مرسي بعدما تركته ملقى على الأرض لأكثر من 20 دقيقة عندما فقد وعيه في قاعة المحكمة بالقاهرة.

وقالت الصحيفة نقلًا عمن أسمتهم زملاء لمرسي، إن الشرطة المصرية فشلت في تقديم المساعدات الأولية بالسرعة اللازمة عندما سقط مغشيًا عليه داخل قفص الاتهام أثناء جلسة محاكمته، الإثنين.

فيما أفاد عبد الله الحداد الذي يُحاكم والده وشقيقه مع مرسي في نفس القضية “التخابر مع حماس” للصحيفة بأن شهود عيان أخبروه أن “أحداً لم يكلف نفسه عناء” المساعدة عندما تعرض (مرسي) لنوبة إغماء.

وأضاف الحداد “تُرك مرسي ملقى لفترة إلى أن جاء الحراس وأخرجوه. وبعد 30 دقيقة وصلت سيارة إسعاف”.

وتابع: “معتقلون آخرون كانوا أول من لاحظ انهياره، فبدؤوا بالصراخ، وطلب بعضهم من الحراس السماح لهم بالتدخل وتقديم الإسعاف الأولي له خاصة أنهم أطباء”.

ومضى الحداد بالقول: “في البداية تم تجاهل مرسي بشكل متعمد، وكان أول شيء يفعله حراس السجن عندما بدأ المعتقلون بالصراخ هو إخراج عائلات الموقوفين من قاعدة المحكمة”.