هرّب حوالي 20 مليون حبة بطريقةٍ احترافيّة.. سقوط مهرّب حبوب الكبتاغون المخدرة إلى السعودية!

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان الأربعاء، توقيف أحد أبرز المتورطين في عمليات تهريب حبوب الكبتاغون المخدرة إلى دول عربية عدّة على رأسها المملكة العربية السعودية.

وأوردت قوى الأمن الداخلي في بيان أن توقيف المطلوب اللبناني، جاء في إطار “متابعة عمليات تهريب حبوب الكبتاغون من لبنان إلى دول الخليج العربي وتحديداً المملكة العربية السعودية، وبالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات في المملكة”.

وأوضحت أنه يعمل “منذ حوالى ست سنوات في مجال تهريب الكبتاغون إلى الدول العربية بطريقة احترافية”.

واعترف بعد التحقيق معه “بتنفيذ” عملية تهريب إلى مصر، وقطر، واليمن، والإمارات، والسودان، والمملكة العربية السعودية، ضُبط معظمها في حينه، وقدّر مجموعها بحوالي عشرين مليون حبة كبتاغون.

كما تم توقيف أربعة أشخاص هم لبنانيان وسوريان يعملون في الشبكة ذاتها، وفق البيان.

وتشهد صناعة الحبوب المخدرة المعروفة بالكبتاغون والاتجار بها ازدهاراً لافتاً في لبنان، وقد نجحت الأجهزة الأمنية مراراً في احباط عمليات تهريب ضخمة باتجاه الأسواق الخليجية خصوصاً.