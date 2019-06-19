عميد المخابرات القطرية شاهين السليطي لـ”خلفان”:”مونديال 2022 في قطر رغم أنفك وأنف شيطان العرب”

رد العميد المتقاعد بالمخابرات القطرية، شاهين السليطي، على هجوم ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي على قطر وتطاوله عليها وشماتته بعد إعلان توقيف ميشيل بلاتيني الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، للتحقيق معه بمزاعم فساد متعلقة بمنح قطر حق استضافة كأس العالم 2022.

وقبل الإعلان اليوم عن إطلاق سراح “بلاتيني” دون توجيه أي تهمة له، كان خلفان غرد شامتا:”عندما تستضيف مونديال برشاوى…فأنت تستضيف فضيحة. القبض على بلاتيني!”.

عندما تستضيف مونديال برشاوى…فأنت تستضيف فضيحة.

القبض على بلاتيني !! — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) June 19, 2019

ليفحمه “السليطي” برد ناري قائلا:”إحلم كما يحلو يا زغم الفاره، فكأس العالم 2022 في قطر غصباً على خشمك وخشم شيطان العرب نغل لخليج” كما ورد بنص التغريدة.

وتابع ساخرا من الرجل الأمني المقرب من ولي عهد أبوظبي وفق ما رصدته (وطن):”واذا الله اعطاك العمر ! كحل عيونك وشاهد من بعيد منشآت قطر وملاعبها وأفضل نسخة لكاس العالم انشالله موتن قهر”.

إحلم كما يحلو يا زغم الفاره @Dhahi_Khalfan فكأس العالم 2022 في قطر غصباً على خشمك و خشم #شيطان_العرب #نغل_الخليج !! واذا الله اعطاك العمر ! كحل عيونك وشاهد من بعيد منشآت قطر وملاعبها وأفضل نسخة لكاس العالم انشالله

موتن قهر 🤣 انت والإناث فروخ #جورج_نادر https://t.co/R71GMaD0ug — شاهين السليطي (@shaheensulaiti) June 19, 2019

واليوم بُرئت ساحة قطر مرة أخرى بشأن استضافتها لمونديال 2022، وازداد رصيدها بالبراءات، فيما تزداد أرصدة المتربصين من دول الحصار بالشبهات والفساد السياسي تارةً، والفساد الاعلامي والإتهامات الباطلة تارةً أخرى.

ولم تدم فرحة وسائل إعلام دول الحصار، بتوقيف سراح ميشيل بلاتيني الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، على أمل إدانته بمزاعم فساد متعلقة بمنح قطر حق استضافة كأس العالم 2022، طويلاً.

فقد ذكرت وسائل إعلام فرنسية أنه تم إطلاق سراح “بلاتيني” عقب استجوابه اليوم.

وأوقف بلاتيني الذي رئس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بين 2007 و2015، الثلاثاء من قبل مكتب مكافحة الفساد التابع للشرطة القضائية في نانتير، والذي يحقق في فساد مزعوم متعلق بالتصويت الذي جرى عام 2010 لمنح قطر استضافة مونديال 2022.

وشدد بلاتيني على أنه لم يرتكب أي مخالفات، فيما أكد بيان من موكليه بأن وقائع القضية “مجهولة بالنسبة له”، مشيرين الى أنه استمع الى موكلهم بصفة “شاهد”.

وفي ساعات الصباح الأولى من اليوم الأربعاء، كشف محامي بلاتيني وليام بوردون أنه تم الإفراج عن موكله دون أن توجه اليه أي تهم، مضيفا أنه كان “هناك الكثير من الضوضاء حول لا شيء”.

وبدا بلاتيني، البالغ من العمر 63 عاما، مرهقا لدى مغادرته مركز شرطة مكافحة الفساد في نانتير غرب باريس.

وقال النجم الدولي السابق للصحافيين “كان (التحقيق) طويلا، لكن بالنظر الى عدد الأسئلة، لا يمكن إلا أن يكون طويلا بما أنني سئلت عن كأس أوروبا 2016، كأس العالم في روسيا، كأس العالم في قطر، وفيفا”.