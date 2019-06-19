عصام حجي: نادم جداً على مشاركتي في تظاهرات 30 يونيو ضد مرسي

أعرب المستشار الرئاسي المصري السابق، عصام حجي، عن ندمه الشديد، على المشاركة في مظاهرات 30 يونيو/حزيران 2013، ضد الرئيس الراحل “محمد مرسي”.

ووصف “حجي” ما حدث في 30 يونيو بأنه أكبر عملية لتغييب العقول في العصر الذي نعيشه، مؤكدا أحقية “مرسي” الذي وافته المنية، الإثنين الماضي، خلال جلسة محاكمته، باحترام كل المصريين.

وقال “حجي” في مداخلة هاتفية مع “الجزيرة مباشر”: “أنا نادم على ما فعلت، وأعترف أنني أخطأت، وأعتذر عن هذا الخطأ، وهذه شهادة متأخرة مني”.

عالم الفضاء المصري عصام حجي يبدي ندمه على المشاركة في 30 يونيو ضد الرئيس الراحل #محمد_مرسي #مصر pic.twitter.com/rp5yht0Ahl — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 18, 2019

وأضاف أن “مرسي” كان أكثر رئيس متعلم في مصر، وكانت لغة العلم والمنطق حاضرة في خطاباته، مؤكدا تسامحه ومعاملته لخصومه بمنتهى الاحترام.

وتابع: “مرسي أحب هذا الوطن، وأراد أن يفعل شيئا، وهو جدير باحترام كل المصريين”.

ومهدت مظاهرات 30 يونيو/حزيران 2013، لانقلاب عسكري في 3 يوليو/تموز من العام ذاته، أطاح بحكم “مرسي” بعد عام واحد فقط من ولايته الرئاسية، وزج به وبالآلاف من مناصريه خلف القضبان.

وشغل “عصام حجي” منصب المستشار العلمي للرئيس المصري المؤقت “عدلي منصور”، الذي تولى الحكم لفترة انتقالية، عقب الانقلاب، قبل نقل السلطة لقائد الانقلاب وزير الدفاع “عبدالفتاح السيسي”، الرئيس الحالي للبلاد.