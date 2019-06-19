خطيبة خاشقجي: أرحب بدعوة “كالامارد” للتحقيق المباشر مع ابن سلمان في اغتيال “حبيبي جمال”

أثنت خديجة جنكيز، خطيبة الصحافي السعودي المغدور جمال خاشقجي، على التقرير الصادر عن الأمم المتحدة اليوم، الأربعاء، والذي أدان السعودية وولي العهد محمد بن سلمان بشكل صريح في قضية اغتيال خاشقجي ووصفته بأنه “تطور محل ترحيب”.

“جنكيز” وفي تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) قالت “إن دعوة المقررة الأممية الخاصة، للتحقيق مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في اغتيال حبيبي جمال هو تطور محل ترحيب”.

The UN’s special rapporteur’s call for MBS to be be investigated for the murder of my beloved Jamal is a welcome development. Now it is time for the UNSC members to act upon this recommendation. Justice needs to be served and truths revealed. https://t.co/vwlJZgzKQT — Hatice Cengiz / خديجة (@mercan_resifi) June 19, 2019

وأضافت أنه يتعين الآن أن يتحرك أعضاء مجلس الأمن الدولي بناء على هذه التوصية، كما طالبت بـ “تحقيق العدالة وكشف الحقائق”.

وأصدرت أنيس كالامار، اليوم الأربعاء، تقريرها بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي قتل داخل قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول.

وقالت في تقريرها، إن السعودية مذنبة في مقتل الصحفي السعودي، مشيرة إلى أن التحقيقات التي أجرتها تركيا والمملكة العربية السعودية لا تفي بالمعايير الدولية المطلوبة.وأضاف التقرير “هناك أدلة موثوقة على أن ولي عهد المملكة العربية السعودية متورط في مقتل خاشقجي، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من التحقيق”.

كما دعا التقرير الأممي إلى فرض عقوبات دولية على ولي العهد السعودي والجناة المحتملين في مقتل خاشقجي.

وطالب التقرير المملكة العربية السعودية بالاعتذار لتركيا والولايات المتحدة وعائلة خاشقجي والإقرار بقتل الصحفي، كما دعا مجلس الأمن الدولي إلى عقد اجتماع غير رسمي لتقييم تأثير مقتل خاشقجي على الوضع الأمني.