جامعة سعودية تطرد استاذاً باكستانياً وتحيله إلى التحقيق بعد وصفه السيسي بـ”القاتل” ونشره صورة لـ”ابن سلمان”
أقدمت جامعة الملك خالد بالسعودية، على فصل أحد أعضاء هيئة التدريس بها، من الجنسية الباكستانية، واحالته إلى الجهات الأمنية للتحقيق معه، على خلفية تغريدة نشرها على حسابه عبر “تويتر”، انتقد فيها رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، وصداقته مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، إلى جانب ملك البحرين.
ونشر الاستاذ الجامعي الباكستاني “ناويشر خان”، تغريدة تفاعل خلالها مع وسم حمل أسم الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، قائلاً :” السيسي القاتل يستمتع بوقته مع أصدقائه المقربين”، في إشارة إلى الصورة التي أرفقها في تغريدته للسيسي، وابن زايد وحمد بن عيسى، وإلى جانبهم ابن سلمان، وهي صورة كانت متداولة منذ عدة أشهر على نطاق واسع.
وحرض الكاتب السعودي الموالي للديوان الملكي كساب العتيبي، جامعة الملك خالد على فصل الاستاذ الجامعي بعد هذه التغريدة وإرساله إلى وطنه.
وقال العتيبي في تغريدته :” أستاذ جامعي باكستاني كتب تغريدةً فحذفها.. أراها تُعبّر عن مكنونه ومكنون كثيرين لا يتمنون لنا الخير. التغريدة تقول : السيسي القاتل مُستمتعاً بوقته مع أصدقائه المُقربين. أتمنى أن يُحجَز له على الطيران الباكستاني خروجاً بلا عودة. ولن استغرب إن اتهمني المأزومون بالعُنصرية”.!
ومن جانبه قال المتحدث باسم جامعة الملك خالد، الدكتور عبدالله حامد: “إشارة إلى قيام أحد أعضاء هيئة التدريس المتعاقدين في الجامعة، بالتغريد عبر حسابه بالإساءة إلى المملكة العربية السعودية وقيادتها وشعبها، فقد تم كف يده عن العمل فوراً، وتشكيل لجنة للتحقيق معه”.
وأضاف: “كما تواصلت الجامعة مع الجهات الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية المناسبة بحقه”.
وأثارت الحادثة جدلاً واسعاً في الشارع السعودي، فنكب الذباب الالكتروني لمهاجمته والتطاول عليه بعد مهاجمته السيسي، داعين النظام إلى طرده من المملكة.
وتضامن البعض مع الاستاذ الجامعي، رافضين المطالبات بإبعاده عن المملكة وفصله من الجامعة.