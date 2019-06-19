جامعة سعودية تطرد استاذاً باكستانياً وتحيله إلى التحقيق بعد وصفه السيسي بـ”القاتل” ونشره صورة لـ”ابن سلمان”

أقدمت جامعة الملك خالد بالسعودية، على فصل أحد أعضاء هيئة التدريس بها، من الجنسية الباكستانية، واحالته إلى الجهات الأمنية للتحقيق معه، على خلفية تغريدة نشرها على حسابه عبر “تويتر”، انتقد فيها رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، وصداقته مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، إلى جانب ملك البحرين.

ونشر الاستاذ الجامعي الباكستاني “ناويشر خان”، تغريدة تفاعل خلالها مع وسم حمل أسم الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، قائلاً :” السيسي القاتل يستمتع بوقته مع أصدقائه المقربين”، في إشارة إلى الصورة التي أرفقها في تغريدته للسيسي، وابن زايد وحمد بن عيسى، وإلى جانبهم ابن سلمان، وهي صورة كانت متداولة منذ عدة أشهر على نطاق واسع.

وحرض الكاتب السعودي الموالي للديوان الملكي كساب العتيبي، جامعة الملك خالد على فصل الاستاذ الجامعي بعد هذه التغريدة وإرساله إلى وطنه.

وقال العتيبي في تغريدته :” أستاذ جامعي باكستاني كتب تغريدةً فحذفها.. أراها تُعبّر عن مكنونه ومكنون كثيرين لا يتمنون لنا الخير. التغريدة تقول : السيسي القاتل مُستمتعاً بوقته مع أصدقائه المُقربين. أتمنى أن يُحجَز له على الطيران الباكستاني خروجاً بلا عودة. ولن استغرب إن اتهمني المأزومون بالعُنصرية”.!

أستاذ جامعي باكستاني في @kkueduksa كتب تغريدةً فحذفها.أراها تُعبّر عن مكنونه ومكنون كثيرين لا يتمنون لنا الخير. التغريدة تقول : السيسي القاتل مُستمتعاً بوقته مع أصدقائه المُقربين. أتمنى أن يُحجَز له على الطيران الباكستاني خروجاً بلا عودة. ولن استغرب إن اتهمني المأزومون بالعُنصرية pic.twitter.com/Kc0gHBF4Or — د. كساب العتيبي (@Dr_Kassab) June 18, 2019

ومن جانبه قال المتحدث باسم جامعة الملك خالد، الدكتور عبدالله حامد: “إشارة إلى قيام أحد أعضاء هيئة التدريس المتعاقدين في الجامعة، بالتغريد عبر حسابه بالإساءة إلى المملكة العربية السعودية وقيادتها وشعبها، فقد تم كف يده عن العمل فوراً، وتشكيل لجنة للتحقيق معه”.

وأضاف: “كما تواصلت الجامعة مع الجهات الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية المناسبة بحقه”.

وأثارت الحادثة جدلاً واسعاً في الشارع السعودي، فنكب الذباب الالكتروني لمهاجمته والتطاول عليه بعد مهاجمته السيسي، داعين النظام إلى طرده من المملكة.

هذا المفروض يبلغ عنه ويتم ترحيله عن البلاد .

هم شر ، وشرهم على أنفسهم ولا نريد خونة تعيش بيننا؛ ومن خيرات بلادنا ،

وقد يكون هناك الكثير ممن يستحقون مكانه . — فهد العنزي أبوالوليد (@abo_alwaleed642) June 18, 2019

ننتظر ماذا تتخذ الجامعه بحقه نتمنى ردعه وجعله عبره لغيره من المندسين المنابحين



عايشين بوطننا وينكرون خيرنا عليهم



وغيره الكثير نمتنى ان نتخذ جميعاً موقفاً جاداً ضدهم بإطاحتهم والتشهير بهم



فإلئ الامام دكتورنا البططططططل — ☆ミ█♚شـ ـا مـ خ♚█☆彡 (@MM44M66) June 18, 2019

أرسلوه الى باكستان ليستمتع مع أصدقاءه الباكستانيين المقربين🙏🏻 — Hope (@fahhhd141) June 18, 2019

وتضامن البعض مع الاستاذ الجامعي، رافضين المطالبات بإبعاده عن المملكة وفصله من الجامعة.

كان بالإمكان تبليغ الجهات الرسمية المسؤلة عن تغريداته بدل نشرها و الظهور بمظهر البطل لك وله — Realistic (@Ut15H56j119) June 18, 2019

هذا حساب كساب العتيبي الديمقراطي الداعي للحرية وحقوق الانسان !!! كيف يتحول انسان مثلك من معارض شرس الى مطبل وطبل كبير !! — Dr-Mazen Alshami (@Dr_MazenAlshami) June 18, 2019