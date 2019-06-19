الجيش السلطاني العماني
الجيش السلطاني العماني
الهدهد

بمشاركة كل الجهات العسكرية والأمنيّة .. سلطنة عُمان تُنهي تمريناً أمنياً “مفاجئاً” بتحقيق الهدف منه

كتب وطن
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أعلنت ، الأربعاء، انتهاء التمرين الأمني بمنطقة المعبيلة الجنوبية، والذي شاركت فيه الجهات العسكرية والأمنية المختلفة.

وهَدَفَ التمرين إلى تنسيق الجهود بين الجهات المشاركة والوقوف على مدى جاهزيتها واستعدادها للتعامل مع الحالات الطارئة.وفقاً لـ”شرطة عمان السلطانية”

واشتمل سيناريو التمرين على فرضيات عدة تستدعي تعامل جميع الأجهزة الأمنية والعسكرية والهيئة العامة للدفاع المدني والاسعاف معها.

ويأتي التمرين الأمني على وقع حالة التوتر في منطقة الخليج، واستهداف ناقلات نفطية كان آخرها تعرّض ناقلتيْ نفط نرويجية ويابانية الخميس الماضي لهجومين فيما كانتا تبحران قرب مضيق هرمز وهو ممرّ استراتيجي يعبره يومياً نحو ثلث إمدادات النفط العالمية المنقولة بحراً.

وجاء الهجومان بعد شهر على تعرّض ناقلتي نفط سعوديتين وثالثة نروجية وسفينة شحن إماراتية لعمليات “تخريبية”. ونفت أي دور لها في الهجمات.

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  1. هزاب يقول

    تمرين دفاع مدني وما زالت المعرفات العمانية تنعق كالغراب وتنعب كالبوم بأنه تمرين عسكري 1 خخخخخخ! المفلس دائما يشحت في أوراقه القدمة ! هععععع

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