بمشاركة كل الجهات العسكرية والأمنيّة .. سلطنة عُمان تُنهي تمريناً أمنياً “مفاجئاً” بتحقيق الهدف منه

أعلنت شرطة عمان السلطانية، الأربعاء، انتهاء التمرين الأمني بمنطقة المعبيلة الجنوبية، والذي شاركت فيه الجهات العسكرية والأمنية المختلفة.

بمشاركة الجهات العسكرية والأمنية المختلفة، انتهاء التمرين الأمني بمنطقة المعبيلة الجنوبية.



هدف التمرين إلى تنسيق الجهود بين الجهات المشاركة والوقوف على مدى جاهزيتها واستعدادها للتعامل مع الحالات الطارئة.#شرطة_عُمان_السلطانية — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) June 18, 2019

وهَدَفَ التمرين إلى تنسيق الجهود بين الجهات المشاركة والوقوف على مدى جاهزيتها واستعدادها للتعامل مع الحالات الطارئة.وفقاً لـ”شرطة عمان السلطانية”

واشتمل سيناريو التمرين على فرضيات عدة تستدعي تعامل جميع الأجهزة الأمنية والعسكرية والهيئة العامة للدفاع المدني والاسعاف معها.

ويأتي التمرين الأمني على وقع حالة التوتر في منطقة الخليج، واستهداف ناقلات نفطية كان آخرها تعرّض ناقلتيْ نفط نرويجية ويابانية الخميس الماضي لهجومين فيما كانتا تبحران قرب مضيق هرمز وهو ممرّ استراتيجي يعبره يومياً نحو ثلث إمدادات النفط العالمية المنقولة بحراً.

وجاء الهجومان بعد شهر على تعرّض ناقلتي نفط سعوديتين وثالثة نروجية وسفينة شحن إماراتية لعمليات “تخريبية”. ونفت إيران أي دور لها في الهجمات.