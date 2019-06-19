بنك مسقط
بنك مسقط
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بمبالغ تصل الى مليون و500 ألف ريال .. تورط 4 موظفين بقضية احتيال في بنك مسقط .. والبنك يكشف التفاصيل

كتب وطن
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تقدّم عدد من زبائن ، بشكاوى إلى الإدعاء العام بعبري، تفيد تعرضهم لعملية .

وقال البنك في بيان إنه بعد التحقيق في تلك الشكاوى من قبل الجهات المختصة، قام الإدعاء العام بإحالة مجموعة منها إلى المحكمة المختصة.

وأوضح البنك في بيان نقله الموقع الالكتروني لسوق مسقط للأوراق المالية أن تلك الشكاوى تنطوي على تهم احتيال ضد أربعة موظفين في البنك قد تصل قيمتها الإجمالية التقديرية بين 700 ألف ريال عماني الى مليون ونصف ريال عماني.

وذكر البنك انه يتم حالياً النظر في القضية بحسب الإجراءات القانونية اللازمة.

وتم تسمية البنك كأحد الأطراف المُدعى عليها على اعتباره الجهة التي يعمل بها الموظفون المزعم تورطهم في عملية الاحتيال.

وقال البنك انه لن يتمكن من اعطاء المزيد من التفاصيل المتعلقة بالقضية الى حين انتهاء الإجراءات القانونية والقضائية.

وأاكد البنك بأن القضية لن تؤثر بشكل جوهري على عملياته أو أدائه المالي.

وأكد البنك على المستوى العالي في المهنية بالتعامل مع مثل هذه الحالات في إطار حرصه على الوفاء بالتزاماته القانونية.

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