بعدما وصفته بآخر الأنبياء.. توكل كرمان أرادت أن “تكحلها عمتها”: “صلوا على مرسي وسلموا تسليما”

تسببت الناشطة اليمنية المعروفة توكل كرمان، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، في ضجة واسعة وسخط بمواقع التواصل بسبب مبالغتها في نعي الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي الذي وافته المنية، الاثنين، أثناء جلسة محاكمته.

“كرمان” وبعد الهجوم الواسع عليها لوصفها “مرسي” بآخر الأنبياء، عادت لتثير جدلا أكبر بتشبيهه بالنبي صلى الله عليه وسلم.

صلوا عليه وسلموا تسليما pic.twitter.com/oL15FouLi7 — Tawakkol Karman (@TawakkolKarman) June 19, 2019

ووفق ما رصدته (وطن) نشرت الناشطة اليمنية صورة محمد مرسي على حسابها بتويتر، وعلقت عليها بقولها:”صلوا عليه وسلموا تسليما”

وبررت كرمان مقصدها في الردود قائلة:”كل ثوار الربيع – والشهيد محمد مرسي بالطبع ابرزهم واحدهم- أنبياء العدالة ورسل الحقيقة وملائكة الرحمة والسلام، فعليهم صلوات الله ورحمته وسلامه وعلى آلهم ومن اتبعهم واقتفى اثرهم أبد الآبدين”

كل ثوار الربيع – والشهيد محمدمرسي بالطبع ابرزهم واحدهم- أنبياء العدالة ورسل الحقيقة وملائكة الرحمة والسلام،

فعليهم صلوات الله ورحمته وسلامه وعلى آلهم ومن اتبعهم واقتفى اثرهم أبد الآبدين — Tawakkol Karman (@TawakkolKarman) June 19, 2019

التبرير الذي لم يشفع لها وقوبل بهجوم عنيف جدا من قبل النشطاء، الذي اعتبروا تغريدتها خطأ عقائديا لا يجوز وانتقاص من قدر النبي صلى الله عليه وسلم.

الإعلامية الجزائرية آنيا الأفندي ردت عليها:”عزيزتي توكل…جيتي تكحليها عميتيها”

عزيزتي توكل…جيتي تكحليها عميتيها….. — Ania El Afandi آنيا (@Ania27El) June 19, 2019

وغرد حساب “العسيلي” مستنكرا:”الاخت توكل كرمان نقدر حزنك والمك على استشهاد الرئيس مرسي لكن اعتقد انا هناك مبالغة في وصف الرجل”

وتابع:”هو رجل خلوق كريم نحسبه علي خير ولا نذكي علي الله احد وبتلك الكلمات ستجعلي متابعيك الانقسام حول الرجل وسيتحول تعاطفهم إلى مهاجمة أرجو مراجعة التويتات الأخيرة”

الاخت توكل كرمان نقدر حزنك والمك علي استشهاد الرئيس مرسي لكن اعتقد انا هناك مبالغه في وصف الرجل هو رجل خلوق كريم نحسبه علي خير ولا نذكي علي الله احد وبتلك الكلمات علي ستجعلي متابعيك الانقسام حول الرجل وسيتحول تعاطفهم الي مهاجمه ارجو مراجعة التويتات الاخيره #محمد_مرسي — العسيلي (@33dGcXP0icuZc7G) June 19, 2019

كما استغل كتاب الإمارات والسعودية المقربين من الأنظمة والشامتين بالأساس في موت مرسي، تغريدة كرمان كذريعة للهجوم وشيطنة الإخوان للتشويش على التضامن العالمي الواسع مع أسرة مرسي والتنديد الغير مسبوق بنظام السيسي.

• الإمعان في الفجور أشد من الفجور نفسه.

•المجاهرة بالمعصية أشد من فعل المعصية .

• ومن تأخذه العزة بالإثم أشد و أمر من فعل الاثم.

• رفض الأعتذار واستمرار المكابرة هو ما يحدث من توكل التي تظن في نفسها بأنها تغيظ بعض الناس وتريد استفزازهم حتى وقعت في المحظور — #فهد ديباجي (@fahddeepaji1) June 19, 2019

توكل كرمان استعارت تشبيه النبي لرثاء محمد مرسي

عمرو عبد الهادي يقول هو:مانديلا مصر والعرب في نضاله

أحمد سمير يشبهه بسيدنا عثمان بن عفان

وآخرون يشبهونه بسيدنا عمر بن الخطاب في عدالته



" غيض من فيض " أكاذيب الأخوان

أعيدوا قراءة التاريخ منذ تأسيس الجماعة



أباطيلهم تهتز لها جبال — مريم الكعبي (@maryam1001) June 18, 2019

وأمس، الثلاثاء، وجه عدد كبير من النشطاء انتقادات لاذعة للصحفية اليمنية توكل كرمان، على خلفية رثائها الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي بمطلع قصيدة يقول “قتلناك يا آخر الأنبياء”.

ورثت كرمان الحائزة على جائزة نوبل عام 2011 مناصفة مع سيدتين أخريين، الرئيس المصري الراحل بمطلع قصيدة شهيرة للشاعر الكبير نزار قباني، رثى بها الزعيم الراحل جمال عبد الناصر عام 1970.

وانتقد عدد كبير من النشطاء الصحفية اليمنية لأنها شبهت مرسي بالأنبياء، وانهال البعض على كرمان بانتقادات جارحة وعبارات ساخرة بسبب تلك العبارة المثيرة للجدل، وعاب البعض منحها جائزة نوبل للسلام.