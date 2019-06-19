بعدما وصفته بآخر الأنبياء.. توكل كرمان أرادت أن “تكحلها عمتها”: “صلوا على مرسي وسلموا تسليما”
تسببت الناشطة اليمنية المعروفة توكل كرمان، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، في ضجة واسعة وسخط بمواقع التواصل بسبب مبالغتها في نعي الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي الذي وافته المنية، الاثنين، أثناء جلسة محاكمته.
“كرمان” وبعد الهجوم الواسع عليها لوصفها “مرسي” بآخر الأنبياء، عادت لتثير جدلا أكبر بتشبيهه بالنبي صلى الله عليه وسلم.
ووفق ما رصدته (وطن) نشرت الناشطة اليمنية صورة محمد مرسي على حسابها بتويتر، وعلقت عليها بقولها:”صلوا عليه وسلموا تسليما”
وبررت كرمان مقصدها في الردود قائلة:”كل ثوار الربيع – والشهيد محمد مرسي بالطبع ابرزهم واحدهم- أنبياء العدالة ورسل الحقيقة وملائكة الرحمة والسلام، فعليهم صلوات الله ورحمته وسلامه وعلى آلهم ومن اتبعهم واقتفى اثرهم أبد الآبدين”
التبرير الذي لم يشفع لها وقوبل بهجوم عنيف جدا من قبل النشطاء، الذي اعتبروا تغريدتها خطأ عقائديا لا يجوز وانتقاص من قدر النبي صلى الله عليه وسلم.
الإعلامية الجزائرية آنيا الأفندي ردت عليها:”عزيزتي توكل…جيتي تكحليها عميتيها”
وغرد حساب “العسيلي” مستنكرا:”الاخت توكل كرمان نقدر حزنك والمك على استشهاد الرئيس مرسي لكن اعتقد انا هناك مبالغة في وصف الرجل”
وتابع:”هو رجل خلوق كريم نحسبه علي خير ولا نذكي علي الله احد وبتلك الكلمات ستجعلي متابعيك الانقسام حول الرجل وسيتحول تعاطفهم إلى مهاجمة أرجو مراجعة التويتات الأخيرة”
كما استغل كتاب الإمارات والسعودية المقربين من الأنظمة والشامتين بالأساس في موت مرسي، تغريدة كرمان كذريعة للهجوم وشيطنة الإخوان للتشويش على التضامن العالمي الواسع مع أسرة مرسي والتنديد الغير مسبوق بنظام السيسي.
وأمس، الثلاثاء، وجه عدد كبير من النشطاء انتقادات لاذعة للصحفية اليمنية توكل كرمان، على خلفية رثائها الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي بمطلع قصيدة يقول “قتلناك يا آخر الأنبياء”.
ورثت كرمان الحائزة على جائزة نوبل عام 2011 مناصفة مع سيدتين أخريين، الرئيس المصري الراحل بمطلع قصيدة شهيرة للشاعر الكبير نزار قباني، رثى بها الزعيم الراحل جمال عبد الناصر عام 1970.
وانتقد عدد كبير من النشطاء الصحفية اليمنية لأنها شبهت مرسي بالأنبياء، وانهال البعض على كرمان بانتقادات جارحة وعبارات ساخرة بسبب تلك العبارة المثيرة للجدل، وعاب البعض منحها جائزة نوبل للسلام.
شكرا على هذه الصورة الجميلة للسيدة كرمان (بنت البلاد)
انا اعرف انها تريد اغاضة الشامتين .( الصلاة تعني طلب الرحمة لة من اللة والسلام على روحة الطيبة ).
لا اجد فيها اي كراهية.فيجوز للشاعر ما لا يجوز لغيرة هههههههههههههههههههههههههههههههه
رحم اللة الراحل الرئيس الدكتور محمد مرسي العياط (علية السلام) رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة
ماوجدنا في تغريدتها مافهمته العقول الخبيثه لها ولمرسي التحية والسلام.
علي العمري
سلطنة الامن والسلام
عمان
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير ) لقد علم رئيسنا مرسي رحمه الله الناس الخير والثبات علي المبدأ والتمسك بالحق والشرف والامانه وغيرها كثير فلما الثوره علي توكل كرمان حين قالت صلوا عليه وسلموا تسليما الم يقولها رسول الله صل الله عليه وسلم انها تصلي علي كل معلم الناس الخير ومرفق حديث الرسول للذي في صدره شك