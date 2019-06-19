النظام المصري يعتقل عشرات الضباط من تشكيلات الجيش خشية قيادتهم تحركات ضده مع اقتراب مؤتمر البحرين

كشف الخبير بالقانون الدولي، محمود رفعت، عن حملة اعتقالات شنها النظام المصري، خلال الأيام القليلة الماضية، في صفوف القوات المسلحة، حيث طالت الاعتقالات عشرات الضباط في الجيش.

وقال رفعت في تغريدة رصدتها “وطن”، تم الأيام الماضية اعتقال عشرات الضباط في #الجيش_المصري حيث ينتاب النظام ذعر من تحرك الجيش خاصة من صغار الضباط مع اقتراب إطلاق #صفقة_القرن من #البحرين.

وأضاف رفعت :” النظام يدرك أن تحرك أي رتبة مهما صغرت سيسانده الشعب ويدرك أن #السعودية و #الإمارات ومن فوقهم #ترمب أضعف من حماية مؤخراتهم دولياً “.

تم الأيام الماضية اعتقال عشرات الضباط في #الجيش_المصري حيث ينتاب النظام ذعر من تحرك الجيش خاصة من صغار الضباط مع اقتراب إطلاق #صفقة_القرن من #البحرين.

النظام يدرك أن تحرك أي رتبة مهما صغرت سيسانده الشعب ويدرك أن #السعودية و #الإمارات ومن فوقهم #ترمب أضعف من حماية مؤخراتهم دولياً. — Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) June 19, 2019

ولم تكن هذه المرة الاولى الذي يقوم النظام المصري، بحملة اعتقالات في صفوف الجيش، حيث شهد العام الماضي، حملة مماثلة، طالت عشرات الضباط برتب مختلفة. حسبما أعلنت مصادر دبلوماسية واسعة الاطلاع.

ووجه النظام المصري، إلى الضباط المعتقلين، تهمة القيام بتشكيل تنظيم سري داخل القوات المسلحة، وانهم على صلة بقوى سياسية خارجية معادية للنظام الرسمي المصري.

وستشارك مصر في “مؤتمر البحرين” المقرر نهاية الشهر الجاري في العاصمة المنامة، لبحث سبل تطبيق “صفقة القرن” التي اعدتها الإدارة الأمريكية لتصفية القضية الفلسطينية، إلى جانب عدد أخر من الدول العربية، الأمر الذي أثار رفضاً عربياً شعبياً واحتجاجاً فلسطينياً.