سعود القحطاني
سعود القحطاني
الهدهد

الغارديان تكشف: سعود القحطاني أعطى أوامر لاختراق حسابات صحافيينا بعد قتل خاشقجي

كتب وطن
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كشفت صحيفة “” البريطانية، الأربعاء، أن أعطت أوامر باختراق حسابات الصحيفة بعد مقتل .

وذكرت “الغارديان” أنه، في وقت سابق من هذا العام، تم تحذيرها من استهدافها من قبل وحدة الأمن السيبراني في المملكة العربية التي أمرت “باختراق” حسابات البريد الإلكتروني للصحافيين الذين يحققون في مختلف الأزمات التي تجتاح البلاط الملكي.

وأوضحت “الغارديان” أن هذا التحذير أثير في البداية من مصدر في الرياض، وتم دعمه لاحقا “بنسخة مما يبدو أنه أمر داخلي سري”.

وأضافت الصحيفة أن  هذا الأمر الداخلي كلف فريقا تقنيا بتنفيذ “اختراق” خوادم الكمبيوتر في الغارديان “بسرية تامة”، وتم توقيعه من قبل سعود القحطاني، مستشار ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، المتهم بالإشراف على عملية قتل خاشقجي.

واليوم الأربعاء، كشف تحقيق في مقتل خاشقجي أن هناك أدلة تشير إلى مسؤولية بن سلمان ومسؤولين سعوديين آخرين عن مقتل خاشقجي.

واعتمد تقرير الأمم المتحدة على تسجيلات وأعمال بحث جنائي قام بها محققون أتراك ومعلومات من محاكمات للمشتبه بهم في السعودية.

وكانت آخر مرة شوهد فيها خاشقجي، الذي كان ينتقد بن سلمان ويكتب مقالات في صحيفة واشنطن بوست، عند القنصلية السعودية في اسطنبول في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول حيث كان سيتسلم وثائق قبل زواجه.

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