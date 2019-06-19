الداعية التونسي بشير بن حسن يمسح الأرض بـ”السديس”: هل ستصلي على محمد مرسي صلاة الغائب بالحرم؟

شن الداعية التونسي الشهير بشير بن حسن، هجوما عنيفا على مطبل ولي العهد السعودي الأكبر الشيخ عبدالرحمن السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، إمام وخطيب المسجد الحرام بمكة، بعد تجاهل وفاة محمد مرسي وصلاة الغائب عليه في الحرم المكي باعتباره ملاذا لكل المسلمين، بينما أقيمت صلاة الغائب على مرسي في المسجد الأقصى وشتى المساجد حول العالم.

وقال “بن حسن” في منشور له على صفحته بفيس بوك رصدته (وطن):”لا تنسوا أيها المسلمون أن منبر المسجد الحرام ساهم وشارك وبارك الانقلاب العسكري في مصر واعتبر أن الذين قتلوا خوارج يستحقون الموت”

لا تنسوا أيها المسلمون أن منبر المسجد الحرام ساهم وشارك وبارك الانقلاب العسكري في مصر و اعتبر أن الذين قتلوا خوارج… Posted by Bechir Ben Hassen on Tuesday, June 18, 2019

وتابع متسائلا ومهاجما “السديس” بحدة:”هل ستصلي ياسديس على محمد مرسي صلاة الغائب؟ أم أن الشاب المحدَّث الملهم لن يأذن لك في ذلك؟”

واختتم الداعية التونسي:”حشرك الله مع ولي نعمتك وجعل الشهيد محمد مرسي خصيمك عند ربك”

وتجاهلت السلطات السعودية بالكلية خبر وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، بل وتعمدت وزارة الخارجية السعودية إصدار بيان تهاجم فيه جماعة الإخوان وتصفهم بأنهم أعداء الإسلام وأشد من أضروه تزامنا مع حملة التضامن الواسعة التي شهدها العالم مع أسرة مرسي عقب وفاته المفاجئة في قاعة المحكمة أول أمس.