الخارجية المصرية “تتبجح” وتهاجم المفوضية السامية لحقوق الإنسان وتعتبر وفاة مرسي “طبيعية 100%”

هاجمت الخارجية المصرية، المفوضية السامية لحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة، على خلفية تشكيكها في أسباب وفاة الرئيس الأسبق، محمد مرسي.

تبجح الخارجية المصرية “وصل” حد اتهامها للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بتسييس وفاة مرسي بشكل طبيعي للافتراء على مصر!

واستنكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، المستشار، أحمد حافظ، التصريحات التي أدلى بها المتحدث باسم مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان حول وفاة مرسي أول أمس الاثنين في قاعة المحكمة.

ودان حافظ ما تضمنته تلك التصريحات من “إيحاءات للتشكيك بغرض الافتئات على مؤسسات الدولة المصرية ونزاهة القضاء المصري”.

واعتبر أن تصريحات المفوضية السامية لحقوق الإنسان “محاولة مغرضة للنيل من التزام مصر بالمعايير الدولية، بل والقفز إلى استنتاجات واهية لا تستند إلى أي أدلة أو براهين حول صحة المذكور دون أي إدراك، بل وجهل تام بالحقائق”.