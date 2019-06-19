محمد مرسي وأردوغان
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أردوغان يتبنّى الدفاع عن “دم مرسي” ويؤكد: “لم يمت بأجله، بل قُتل” .. وهذا ردّه على من ينتظرون له مصيراً مشابهاً

كتب وطن
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنّ الرئيس المصري الراحل ، “لم يمت بأجله، بل قُتل”.

وتابع في خطاب ألقاه أردوغان، أمام حشد من أنصار حزب العدالة والتنمية بمدينة إسطنبول: “للأسف بقي محمد مرسي يصارع الموت على الأرض لمدة 20 دقيقة في قاعة المحكمة ولم يتدخل المسؤولون هناك لإسعافه”.

واستطرد: “الذين يتوقعون لأردوغان مصيرا مشابهًا لمصير مرسي، هم من أتباع عقلية السيسي، نحن لا نخاف من هؤلاء، لأننا ارتدينا أكفاننا وسلكنا هذا الطريق”.

وقال أردوغان في هذا السياق: “سنتابع التطورات المتعلقة بوفاة مرسي، وسنفعل كل ما يتطلبه الأمر لمقاضاة في المحاكم الدولية”.

ودعا الرئيس التركي منظمة التعاون الإسلامي للقيام بواجباتها حيال وفاة محمد مرسي، مؤكداً أنه لا بد من قيام المنظمة بما يلزم.

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