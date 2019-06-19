آيات عرابي تفتح النار على محمد حسان: “خائن” شارك السيسي في قتل محمد مرسي

شنت الإعلامية المصرية المعارضة آيات عرابي، هجوما عنيفا على الداعية المصري محمد حسان بسبب إظهاره معارضته للرئيس محمد مرسي فترة حكمه وكيل الانتقادات له بينما يصمت الآن على جرائم السيسي ولا يجرؤ على مجرد الإشارة بالانتقاد له، كما أنه لم يخرج بأي تصريح عقب وفاة مرسي.

واتهمت “عرابي” في منشور على صفحتها بفيس بوك رصدته (وطن) حيث يتابعها أكثر من مليون شخص، محمد حسان بأنه شارك السيسي في قتل محمد مرسي بصمته عن الحق، واستغلال نظام السيسي معارضته للإخوان إعلاميا في الإطاحة بمرسي وإعادة البلاد للحكم العسكري.

الشاويش حسان للرئيس مرسي : والله لن ينصرك الله الشاويش حسان للرئيس مرسي : والله لن ينصرك الله حسان الذي ظل طوال عهد المخلوع, فأراً بل وكان يشكر المخلوع على حصار غزة تحول بأوامر اسياده في المخابرات الى بوق ينعق على الرئيس مرسي وبعد الانقلاب على الرئيس مرسي عاد ليرتدي فرو نعجة من جديد بل وقال عن السيسي انه من (أولياء الأمور) !! ما رأيك يا حسان فيما يفعله الشاويش السيسي الذي انقلب على رئيسك مرسي الذي خنته ؟ هل سينصره الله يا حسان ؟ هل سينصر الله من كفر به وقال (اللي الحدوا ما خرجوش من الاسلام) واطلق النار على ظهور الساجدين واحرق جثامين المعتصمين ؟ هل سينصره الله يا حسان وهو يقول لنتنياهو (اؤمن بك واعول عليك) ؟ كنت تقول ان دخول من يسبون اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى مصر سبب في عدم نصر مرسي (ولعن الله من يسبون اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ), والان أيها الشاويش حسان, يُسب الصحابة في صحف الانقلاب وتعرض صحف الانقلاب بالرسول صلى الله عليه وسلم بل ويمنع الانقلاب ملصقات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أيها الغادر الخائن, كنت تقول لرئيسك مرسي الذي خنته ( والله لن ينصرك الله ) بسبب زيارته لايران (التي ترضى فيها على الصحابة ) والان ما رأيك في الدعم الانقلابي لانقلاب الشاويش السيسي على الرئيس مرسي ؟ أيها الخائن الغادر, انت مشارك في قتل الرئيس مرسي انت واحد ممن قتلوه عليك من الله ما تستحق اللهم ارحم مرسي وانتقم ممن قتلوه وممن تآمروا عليه #آيات_عرابي Posted by Ayat Oraby on Wednesday, June 19, 2019

وقالت إن حسان تحول إلى بوق ينعق على الرئيس مرسي فترة حكمه، وبعد الانقلاب عليه “عاد ليرتدي فرو نعجة من جديد بل وقال عن السيسي انه من أولياء الأمور”.. حسب وصفها.

وتابعت المعارضة المصرية في هجوم عنيف على محمد حسان:”ما رأيك يا حسان فيما يفعله الشاويش السيسي الذي انقلب على رئيسك مرسي الذي خنته ؟ هل سينصره الله يا حسان ؟ هل سينصر الله من كفر به وقال (اللي الحدوا ما خرجوش من الاسلام) واطلق النار على ظهور الساجدين واحرق جثامين المعتصمين ؟ هل سينصره الله يا حسان وهو يقول لنتنياهو (اؤمن بك واعول عليك) ؟”

واختتمت عرابي منشورها بتوجيه الاتهام لحسان بمشاركة النظام في قتل أول رئيس مدني منتخب في مصر:”أيها الغادر الخائن, كنت تقول لرئيسك مرسي الذي خنته ( والله لن ينصرك الله ) بسبب زيارته لايران (التي ترضى فيها على الصحابة ) والان ما رأيك في الدعم الانقلابي لانقلاب الشاويش السيسي على الرئيس مرسي ؟أيها الخائن الغادر, انت مشارك في قتل الرئيس مرسي”

وانطفأ نجم الداعية المصري محمد حسان الذي لقى شهرة وصيت واسع فترة حكم الإخوان ويتوارى الآن عن الأنظار، وذلك بعد مواقفه المخزية التي صدمت جمهوره بعد فض رابعة العدوية وتأيده لانقلاب عبدالفتاح السيسي على أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر.