ناصر الدويلة مهاجماً “العلمانيين السعوديين”: والله أننا أشرف منكم.. يخرب بيتكم فرحتم بموت مرسي أكثر من إسرائيل!

هاجم السياسي الكويتي ناصر الدويلة، العلمانيين السعوديين، واصفاً اياهم بـ”أحقر البشر”، لفرحتهم في وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي.

وقال الدويلة في تغريدة رصدتها “وطن”, :” والله ان العلمانيين الكويتيين اشرف من العلمانيين السعوديين مية مرة الله يخرب بيتهم ما احقرهم فرحوا بموت مرسي اكثر من اسرائيل الله لا يؤمنهم في الحياة ولا في الممات لاشيمه ولا حشيمه رديين و مافيهم دين الله ينتقم منهم ” سيهزم الجمع و يولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة ادهى وامر “.

والله ان العلمانيين الكويتيين اشرف من العلمانيين السعوديين مية مرة الله يخرب بيتهم ما احقرهم فرحوا بموت مرسي اكثر من اسرائيل الله لا يؤمنهم في الحياة ولا في الممات لاشيمه ولا حشيمه رديين و مافيهم دين الله ينتقم منهم " سيهزم الجمع و يولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة ادهى وامر " — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) June 18, 2019

وأضاف الدويلة في تغريدة ثانية، :” جن العلمانيون في الخليج وكأن استشهاد الرئيس زلزل عروش اصنامهم والله انكم ظهرتم على غفلة من الزمن و قلة من فطنة الاتقياء و ان الله ناصر دينه و معز اولياءه و انكم واصنامكم الى مزبلة التاريخ ان شاء الله ” إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لها واردون ” والله اكبر ولله الحمد”.

جن العلمانيون في الخليج و كأن استشهاد الرئيس زلزل عروش اصنامهم والله انكم ظهرتم على غفلة من الزمن و قلة من فطنة الاتقياء و ان الله ناصر دينه و معز اولياءه و انكم واصنامكم الى مزبلة التاريخ ان شاء الله " إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لها واردون " والله اكبر ولله الحمد — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) June 18, 2019

وتوفي الرئيس المصري الاسبق أمس الاثنين، خلال محاكمته في قضية التخابر مع قطر بشكل مفاجئ إثر نوبة قلبية، الامر الذي أثار شكوكاً واسعة حول تورط النظام في مقتله.

وكشف المحامي عبد المنعم عبد المقصود، رئيس الفريق القانوني للرئيس المصري الراحل محمد مرسي، تفاصيل دفن أول رئيس مدني منتخب في مصر بعد أقل من 24 ساعة على وفاته.

وقال “عبد المقصود” إنّه “تم دفن مرسي بمقبرة المرشدين السابقين لجماعة الإخوان بمدينة نصر شرقي القاهرة”.بحسب وكالة “الأناضول” التركيّة

وأشار إلى أن أسرة مرسي حضرت مراسم الدفن، فيما لم يتمكن مناصرو مرسي من الحضور.

وأوضح أن السلطات سمحت لـ”أسامة مرسي”، نجله المحبوس حاليا بحضور مراسم الدفن، وكذلك زوجته وأولاده وشقيقين لمرسي.

وأكد عبد المقصود أنه وأفراد الأسرة، أتموا صلاتي فجر الثلاثاء، والجنازة على جثمان مرسي بمسجد سجن ليمان طره (جنوبي القاهرة)، قبل أن تنتقل سيارة تحمل الجثمان برفقة زوجته ونجله إلى المقابر شرقي العاصمة.

وأشار إلى أن الأسرة جلست قرابة الـ 3 ساعات في مستشفى سجن ليمان طره، حيث كان يرقد جثمان مرسي وحضرت مراسم الغسل والجنازة.

وأوضح أنه وهو والأسرة شاركوا في حضور مراسم الدفن، وتم دفن مرسي بجوار مقبرة المرشد السابق للإخوان، محمد مهدي عاكف، الذي توفي في سبتمبر/أيلول 2017 متأثرا بمرضه أيضا.

وشهدت مراسم الدفن، شرقي القاهرة، تواجدا أمنيا مشددا، وسط غياب كامل لمناصريه، نظرا للظروف الأمنية.