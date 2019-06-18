“قتلوه، قتلهم الله” .. نجل مرسي يروي تفاصيل غسل جثّة والده ودفنه
كشف عبدالله نجل الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، وقائع دفن والده، فجر الثلاثاء.
وقال في تغريدةٍ له عبر “تويتر”، رصدتها “وطن”: “نحتسب أبي الرئيس محمد مرسي عند الله من الشهداء، وعند الله تجتمع الخصوم”.
وأوضح أنهم “غسّلوا جثمانه الشريف بمستشفي سجن ليمان طرة وصلوا عليه داخل مسجد السجن”.
وأضاف: لم يصلي عليه إلا أسرته وتم الدفن بمقابر مرشدي جماعة الإخوان المسلمين لرفض الجهات الأمنية دفنه بمقابر الأسرة بالشرقية”.
واتهم عبدالله مرسي، نظامَ عبدالفتاح السيسي، بقتل والده.
وغرّد بمقولةٍ شهيرةٍ لوالده الراحل قال فيها: ” “ليعلم أبناءنا، أن آباءهم وأجدادهم كانوا رجالاً؛ لا يقبلون الضيم، ولا ينزلون أبدًا على رأي الفسدة، ولا يعطون الدنية أبدًا من وطنهم أو شرعيتهم أو دينهم”.
لعنة الله على السيسي لعنة الله على كل من أيد السيسي وكل من أعان على ظلم هذا الرجل المظلوم المقهور و قَتَل المظلومين ولو بشطر كلمة
اللهم أحرق قلوبهم وأرهم الويل في الدنيا قبل الآخرة
اللهم دمر حياتهم كما دمروا حياة شباب وأرامل وأيتام وعجائز مستضعفين منكوبين
اللهم عليك ببشار وحفتر وسلمان وابنه وال زايد وبني صهيون والحشد وحزب اللات وعباس ودحلان وملك الاردن وبوتين وترمب وذابحي بورما والصين وكل مجرم سفاح شرقي أو غربي
اللهم إنهم قد أسرفوا و بغوا فاجتث جذورهم ومزقهم كل ممزق واجعل كيدهم في نحورهم وأرنا فيهم عجائب انتقامك
اللهم إنا نستعيذ بك أن نكون في من قلت عنهم “ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسّكم النار 🔥”
ولا في من قال فيهم نبيك “إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمّهم الله بعقاب منه 🔥”
اللهم لا تجعل فينا عونا لظالم ولا تعاقبنا على خذلاننا لمظلوم و قوّنا في نصرة الحق والمظلومين ولا تعاجلنا بانتقامك😢