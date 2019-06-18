“قتلوه، قتلهم الله” .. نجل مرسي يروي تفاصيل غسل جثّة والده ودفنه

كشف عبدالله نجل الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، وقائع دفن والده، فجر الثلاثاء.

وقال في تغريدةٍ له عبر “تويتر”، رصدتها “وطن”: “نحتسب أبي الرئيس محمد مرسي عند الله من الشهداء، وعند الله تجتمع الخصوم”.

وأوضح أنهم “غسّلوا جثمانه الشريف بمستشفي سجن ليمان طرة وصلوا عليه داخل مسجد السجن”.

وأضاف: لم يصلي عليه إلا أسرته وتم الدفن بمقابر مرشدي جماعة الإخوان المسلمين لرفض الجهات الأمنية دفنه بمقابر الأسرة بالشرقية”.

نحتسب أبي الرئيس محمد مرسي عند الله من الشهداء

و عند الله تجتمع الخصوم

قمنا بتغسيل جثمانه الشريف بمستشفي سجن ليمان طرة وقمنا بالصلاة عليه داخل مسجدالسجن و لم يصلي عليه إلا أسرته وتم الدفن بمقابر مرشدي جماعة الإخوان المسلمين لرفض الجهات الأمنية دفنه بمقابر الأسرة بالشرقية. — Abdullah Morsy(عبدالله محمد مرسي ) (@Abdullah_Morsi) June 18, 2019

واتهم عبدالله مرسي، نظامَ عبدالفتاح السيسي، بقتل والده.

قتلوه قتلهم الله pic.twitter.com/1lonJCHraC — Abdullah Morsy(عبدالله محمد مرسي ) (@Abdullah_Morsi) June 18, 2019

وغرّد بمقولةٍ شهيرةٍ لوالده الراحل قال فيها: ” “ليعلم أبناءنا، أن آباءهم وأجدادهم كانوا رجالاً؛ لا يقبلون الضيم، ولا ينزلون أبدًا على رأي الفسدة، ولا يعطون الدنية أبدًا من وطنهم أو شرعيتهم أو دينهم”.