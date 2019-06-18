فجر السعيد فاقت أحمد موسى في “الفُجر”.. “شاهد” كيف سخرت من وفاة مرسي واستهزأت به على الهواء مباشرة

نشرت الإعلامية الكويتية فجر السعيد جزء من حلقة برنامجها اليومي أمس، خصصته للشماتة بوفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي والسخرية منه ومن المتضامنين معه، ما عرضها لهجوم عنيف من قبل النشطاء.
“السعيد” بتشفي وحقد منقطع النظير وفي مشهد تفوقت فيه على الإعلامي المصري البذيء أحمد موسى، ظهرت في برنامجها وقد أحضرت صورتين على مكتبها أحدهما لسيد قطب عضو مكتب الإرشاد السابق والثانية لحسن البنا مؤسس جماعة الإخوان، وأخذت في السخرية من وفاة مرسي والاستهزاء به.
ونشرت فجر السعيد المقطع على صفحتها بتويتر وعلقت ساخرة:”غداً سأضع صورة مرسي بجانب زملائه حسن البنا وسيد قطب في السطل، ثلاث ايام حزناً على #مرسي”
وتسبب أسلوب الإعلامية الكويتية الذي وصفه ناشطون بـ”الخسيس” في موجة هجوم عنيفة ضدها.
وهاجمها أحد النشطاء ببيت شعر شهير يقول:”قوم اذا مس الحذاء وجوههم شكى الحذاء بأي ذنب اهنتني”
وكتب آخر:”اي نوع من البشر هادي لا جمال لافصحة وتعتبر نفسها كميدي اذكر موتاكم بالخير”
وغرد ثالث:”حسبي الله ونعم الوكيل لايجوز الشماتة علي الأموات هم عندالله ادرا بشأنهم اللهم ارحم اموات المسلمين والمسلمات اللهم امين”
وكان المذيع المقرب من الأجهزة الأمنية أحمد موسى، كرّس برنامجه لإبراز ما وصفه بـ”الراحة” التي كان ينعم بها مرسي خلال سنوات سجنه التي قاربت على الست سنوات!
فحسب موسى الذي أطلق العنان لمشاعر الفرحة والشماتة، كانت هناك رعاية طبية على مدار اليوم لمرسي ووجبات غذائية خاصة تعد في مطاعم خارج السجن، وضابط خاص أمام زنزانته يلبي كل ما يحتاجه الرئيس الراحل، كما كانت له حرية رؤية أسرته.
كلام موسى يتنافى تماما مع الواقع الذي نقلته أسرة الرئيس الراحل حيث منعت إدارة السجن عنه الأدوية والتريض، وظل محبوسا في زنزانة انفرادية مع السماح لرؤيته على فترات متباعدة ومن وراء حاجز زجاجي.
ولم يغب عن موسى الاستطراد فيما سماه جرائم جماعة الإخوان الإرهابية، ليتطور إلى وصف مرسي بالجاسوس والمجرم الذي حرض على قتل المصريين وسيلقى نار جهنم، على حد قوله!
وبلغ موسى الذروة عندما اعتبر أن الله يحب مصر ودليله في ذلك هو الطريقة التي توفي بها مرسي، مؤكدا أن الأخير لو مات داخل الزنزانة لكانت الأمور فُسرت على نحو آخر.
الشماتة البالغة من موسى دفعت رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تدشين وسم مسيء لموسى يتضمن هجوما لاذعا عليه، وتصدر الوسم مواقع التواصل، واشترك فيه معارضون لنظام السيسي بل ومؤيدون أيضا.
يا الهي كم انت سخيفه وكم انت قبيحه
والله مهما وصفتك فلن استطيع اعطأ ك حقك بالقبح والوساخه
ان الله على كل شئ قدير
والله لم ارى عاهرة مثلك يا قحبة عقبال عندك و عند موت اطفالك وزجك اذا كنتي مفتوحة مقعورة و عندك اطفال ان شاء سناتي من استراليا لجنازة اولادك يا فاجرة
الا يوجد أحد في الكويت من يضع حدا لهذه القحبة الفاجرة العاهرة المتخنزرة فعلا نحن نعيش احلك واقذر واوسخ والعن وادهى واسفل أيام عصرنا العربي والإسلامي المخزي تقتل الأسود فينا واحدا تلو الاخر بالأمس صقر العرب وقائد الرافدين وبطل القادسية الجديدة الشهيد الرمز أبو عدي صدام حسين واليوم الشهيد الرئيس الدكتور الشهم البطل المظلوم محمد مرسي رحمه الله تعالى وغيرهم كثر من ابطال بلادي وخاصة ابطال الثورة الفلسطينية حماس واثورة الشعب السوري العظيم وبيننا عاهرات وباغيات وداعرات الخنى والمواخير أمثال هذه النكرة المدعوة فاجرة الصعيد او الهام شاهين وشيرين رضى وسمية المصري الرداحة الرقاصة
فجر السعيد شكلها تماما كانثى الخنازير قبيحة مريضة نفسيا و عقليا فدعوها تنهق كالحمير
حقيره ومنحطه ومرتزقه
أكيد وعدها السيسي بشقه أو ارض في مصر نظير سفالتها
الشهادة في سبيل الله جائزة لا يهبها الله سبحانه الا لخاصة احبائه . رحمك الله يا مرسي واسكنك الفردوس الاعلى وان لاك سيرتك العطرة السن الشامتين فقد لاكت هند كبد سيد الشهداء سيدنا حمزة بن عبد المطلب الذي انت برفقته الآن :
كيف ارثيك لا يفيد الرثـــــاء ُ يا شهيدا بكت عليه السمــاء ُ
قد خذلناك وحق ربيّ َ صمتا كلنا اليوم في قتلكم شركـــاء
فهنيئا ً فصحبـُك الأنبيـــــــاء فـي جنان ٍ للصابرين جزاء
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احد المعارضين للشهيد د. محمد مرسي كتب:
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الكثير ينظر اليوم إلى هذا الرجل بعين الشفقة لما تعرض له في سنوات عمره الأخيرة ! ولكني أنظر إليه وأرى مظاهر رحمة الله بعبده !
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لم يكن المرشح الأول لجماعته ويشاء الله أن يتم ترشيحه هو تحديداً كبديل لتعثر ترشيح الأساسي !
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يفوز في الانتخابات بفارق 1% فقط لكي يصل في شهور قليلة لكرسي الحكم الذي لم يكن يتخيل للحظة طيلة حياته أن يجلس عليه يوماً ولكنه القدر الذي اختاره دوناً عن الملايين لكي يجلس على كرسي لو يعلم الناس ثقل حساب من يجلس عليه يوماً لفّروا منه لا حرصوا عليه !
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استمر على الكرسي لمدة عام واحد فقط ويشاء الرحمن أن يخفف حسابه ويزيح من على أكتافه عظم مسؤولية مئة مليون من البشر ملقاة عليه ويرحمه منها !
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يتم سجنه إنفرادياً لمدة 6 أعوام كاملة (لم يكن ليعلم أنها ستكون أعوامه الأخيرة) يختلي فيها مع ربه .. يصلي ويصوم ويقوم الليل ويردد كلمات ربه ويدعو إليه ويتوب عن كل ما أذنبه .. 6 سنوات يغسل بها نفسه من الداخل .. بدون مشتتات أو ملهيات .. بينه وبين ربه قبل أن يلقاه !
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أرى مظاهر رحمة الله بهذا العبد في كم السخرية اللاذعة التي تعرض لها من يوم اختياره مرشحاً حتى يوم عزله عن منصبه ! سخرية نالت من لغة جسده قبل أن تنال من لغة لسانه وكلماته وقراراته ! وكأن ميزان حسابه يثقل بالمسؤوليات ولكنه يثقل أيضاً بالحسنات التي سيقتصها من كل من سخروا منه يوماً !
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أرى مظاهر رحمة الله بهذا العبد في كم الظلم والاتهامات وتلفيق القضايا وتستيف الأوراق طيلة 6 سنوات ! وكأن الله لم يرد له أن يخفف حسابه فقط بعزله عن منصبه ولكنه أراد أيضاً أن يبتليه في أواخر عمره حتى يثقل حسناته بالصبر والدعاء وبالقصاص من كل من ظلمه يوم العرض عليه !
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أرى مظاهر رحمة الله بهذا العبد في يوم مماته ! فيدعو له الملايين (من المختلفين قبل المتفقين) ومن تطوع لتأدية العمره عنه ومن صلى عليه غائباً مع أهله !
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أرى مظاهر رحمة الله بهذا العبد حتى بعد مماته ! في كتب التاريخ وفي المسلسلات وأفلام السينما ! والتي نالت منه وستستمر في النيل من عرضه وتوجيه الظلم والسخرية منه ! وكأن الله لم يرد أن يوقف ميزان حسناته بعد وفاته أو بصدقة جارية أجراها في حياته .. ولكنه أراد أن يستمر ضخ الحسنات عليه سنوات وسنوات من الظلم بعد موته !
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لم أنظر إليك في هذا اليوم نظرة شفقة
ولكني أغبطك على كل مظاهر رحمة الله التي رأيتها بك !
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كنت مختلفاً معك ولكن أبداً لم أشارك في أكل لحمك حياً أو ميتاً
رحمك الله وتجاوز عن سيئاتك وأدخلك جنته ..
احمد سمير
اراد الله لهذا الرجل ان يزداد ميزان حسناته حتى بعد ان توفاه الله ، من سفهاء الناس والجهلاء الذين يخطئون فى حقه ويتطاولون عليه ولكن يوم العدل والقسط والمثول امام قاضى السماوات والارض قادم لا محالة وليجهز هؤلاء دفاعهم ان كان لديهم دفاع . يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم.
الله يرحمك يامرسى ويغفر لك ويجعل مقامك مع الانبياء والصديقين والشهداء