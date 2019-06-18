فجر السعيد فاقت أحمد موسى في “الفُجر”.. “شاهد” كيف سخرت من وفاة مرسي واستهزأت به على الهواء مباشرة

نشرت الإعلامية الكويتية فجر السعيد جزء من حلقة برنامجها اليومي أمس، خصصته للشماتة بوفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي والسخرية منه ومن المتضامنين معه، ما عرضها لهجوم عنيف من قبل النشطاء.

“السعيد” بتشفي وحقد منقطع النظير وفي مشهد تفوقت فيه على الإعلامي المصري البذيء أحمد موسى، ظهرت في برنامجها وقد أحضرت صورتين على مكتبها أحدهما لسيد قطب عضو مكتب الإرشاد السابق والثانية لحسن البنا مؤسس جماعة الإخوان، وأخذت في السخرية من وفاة مرسي والاستهزاء به.

غداً ساضع صورة #مرسي بجانب زملائه حسن البنا وسيد قطب في السطل ثلاث ايام حزناً على #مرسي عشان مو تقولون نتشمت لاسمح الله 🙈 ونصيحة أخيره لبومساعد #تكفا نخيتك سوها وورما شجاعتك 🙊 pic.twitter.com/ukZOy5wVQZ — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) June 17, 2019

ونشرت فجر السعيد المقطع على صفحتها بتويتر وعلقت ساخرة:”غداً سأضع صورة مرسي بجانب زملائه حسن البنا وسيد قطب في السطل، ثلاث ايام حزناً على #مرسي”

وتسبب أسلوب الإعلامية الكويتية الذي وصفه ناشطون بـ”الخسيس” في موجة هجوم عنيفة ضدها.

وهاجمها أحد النشطاء ببيت شعر شهير يقول:”قوم اذا مس الحذاء وجوههم شكى الحذاء بأي ذنب اهنتني”

قوم اذا مس الحذاء وجوههم

شكى الحذاء بأي ذنب اهنتني ! — noor alhuda (@AhmedAl49705372) June 18, 2019

وكتب آخر:”اي نوع من البشر هادي لا جمال لافصحة وتعتبر نفسها كميدي اذكر موتاكم بالخير”

اي نوع من البشر هادي لا جمال لافصحة وتعتبر نفسها كميدي اذكر موتاكم بالخير — youssef ouhammou (@youssefouhammo4) June 18, 2019

وغرد ثالث:”حسبي الله ونعم الوكيل لايجوز الشماتة علي الأموات هم عندالله ادرا بشأنهم اللهم ارحم اموات المسلمين والمسلمات اللهم امين”

حسبي الله ونعم الوكيل لايجوز الشماتة علي الأموات هم عندالله ادرا بشأنهم اللهم ارحم اموات المسلمين والمسلمات اللهم امين — varsaiking (@varsaiking) June 18, 2019

وكان المذيع المقرب من الأجهزة الأمنية أحمد موسى، كرّس برنامجه لإبراز ما وصفه بـ”الراحة” التي كان ينعم بها مرسي خلال سنوات سجنه التي قاربت على الست سنوات!

فحسب موسى الذي أطلق العنان لمشاعر الفرحة والشماتة، كانت هناك رعاية طبية على مدار اليوم لمرسي ووجبات غذائية خاصة تعد في مطاعم خارج السجن، وضابط خاص أمام زنزانته يلبي كل ما يحتاجه الرئيس الراحل، كما كانت له حرية رؤية أسرته.

كلام موسى يتنافى تماما مع الواقع الذي نقلته أسرة الرئيس الراحل حيث منعت إدارة السجن عنه الأدوية والتريض، وظل محبوسا في زنزانة انفرادية مع السماح لرؤيته على فترات متباعدة ومن وراء حاجز زجاجي.

ولم يغب عن موسى الاستطراد فيما سماه جرائم جماعة الإخوان الإرهابية، ليتطور إلى وصف مرسي بالجاسوس والمجرم الذي حرض على قتل المصريين وسيلقى نار جهنم، على حد قوله!

وبلغ موسى الذروة عندما اعتبر أن الله يحب مصر ودليله في ذلك هو الطريقة التي توفي بها مرسي، مؤكدا أن الأخير لو مات داخل الزنزانة لكانت الأمور فُسرت على نحو آخر.

الشماتة البالغة من موسى دفعت رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تدشين وسم مسيء لموسى يتضمن هجوما لاذعا عليه، وتصدر الوسم مواقع التواصل، واشترك فيه معارضون لنظام السيسي بل ومؤيدون أيضا.